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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة مؤثرة من طفل فلسطيني مصاب بالسرطان لـ زيزو.. ونجم الزمالك يرد

صدى البلد

عبر طفل فلسطيني يدعى فراس عن حبة لنجم الزمالك أحمد سيد زيزو موجها له رسالة مصورة عبر الهاتف الذكي  أعلن فيها عن اعجابه الشديد وبفريق الزمالك .

وقال الطفل فراس المصاب بالسرطان :  انا بحب زيزو و شيكابالا وبحب الزمالك 

جاء رد زيزو:  و انا كمان بحبك زي لما بتحبني و ان شاء الله نتقابل قريب و لما تحتاج اي حاجه كلمني و هكون دايما جنبك 🤍

وغاب  أحمد سيد "زيزو" ومحمد طارق وحسام عبد المجيد ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعداد للقاء أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء غياب "زيزو" عن تدريبات الزمالك بسبب انضمامه لمعسكر المنتخب الوطني الأول استعداداً لخوض مباراتي جيبوتي وسيراليون في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، في حين يغيب الثنائي حسام عبد المجيد ومحمد طارق لانضمامهما إلى معسكر المنتخب الأولمبي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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