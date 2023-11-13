بيان عاجل من مستشار نتنياهو حول تطويق مستشفى الشفاء في غزة

قال مارك ريجيف، مستشار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن المعلومات التي تتحدث عن تطويق مستشفى الشفاء في غزة بشكل كامل غير صحيحة.

في الوقت نفسه، ناقض مستشار نتنياهو تصريحاته، ولم ينكر أنه لا يمكن لجميع الأشخاص مغادرة المبنى الطبي.

وقالت ريجيف لشبكة “سكاي نيوز”، إن إسرائيل مستعدة لمساعدتهم وتوفير سيارات الإسعاف لإجلائهم.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن ضابط في موقع حساس بجهاز "أمان" الاستخباراتي قُتل خلال هجوم القسام على مستوطنات غلاف غزة في أول أيام الحرب.

وعلي الجانب الآخر، أعلنت مصادر طبية في غزة، اليوم عن استشهاد 17 مريضا بمجمع الشفاء الطبي، بسبب توقف أجهزة الأكسجين عن العمل، لنفاد الوقود.

ولا يزال مجمع الشفاء محاصرا من مدفعية الاحتلال، فيما تستهدف الطائرات المسيرة كل من يتحرك في محيطه بالرصاص والصواريخ، وهناك صعوبة في إخلائه، علما أن هناك أكثر من 60 مريضا في العناية المكثفة، وأكثر من 40 رضيعا فيقسم الخدج والحضانة، وأكثر من 500 مريض في أقسام غسيل الكلى.