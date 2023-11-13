عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من مستشار نتنياهو حول تطويق مستشفى الشفاء في غزة

مستشفى الشفاء
مستشفى الشفاء

قال مارك ريجيف، مستشار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن المعلومات التي تتحدث عن تطويق مستشفى الشفاء في غزة بشكل كامل غير صحيحة.

في الوقت نفسه، ناقض مستشار نتنياهو تصريحاته، ولم ينكر أنه لا يمكن لجميع الأشخاص مغادرة المبنى الطبي.

وقالت ريجيف لشبكة “سكاي نيوز”،  إن إسرائيل مستعدة لمساعدتهم وتوفير سيارات الإسعاف لإجلائهم.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن ضابط في موقع حساس بجهاز "أمان" الاستخباراتي قُتل خلال هجوم القسام على مستوطنات غلاف غزة في أول أيام الحرب.

وعلي الجانب الآخر، أعلنت مصادر طبية في غزة، اليوم عن استشهاد 17 مريضا بمجمع الشفاء الطبي، بسبب توقف أجهزة الأكسجين عن العمل، لنفاد الوقود.

txt

وصفت المتظاهرين بالغوغاء.. أول تعليق من حماس على إقالة وزيرة الداخلية البريطانية

txt

يتهرب من المسئولية.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يوبخ نتنياهو

ولا يزال مجمع الشفاء محاصرا من مدفعية الاحتلال، فيما تستهدف الطائرات المسيرة كل من يتحرك في محيطه بالرصاص والصواريخ، وهناك صعوبة في إخلائه، علما أن هناك أكثر من 60 مريضا في العناية المكثفة، وأكثر من 40 رضيعا فيقسم الخدج والحضانة، وأكثر من 500 مريض في أقسام غسيل الكلى.

مستشفى الشفاء غزة نتنياهو الاحتلال الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد تراجع الأعلاف 2000 جنيه

رمضان صبحي يعود لـ الأهلي.. مفاجأة جديدة بعد تدخل إكرامي

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

نتائج فحوصات شخص متوفي.. تفاصيل غيبوبة خيري رمضان ودخوله العناية المركزة

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد قرار حكومي عاجل.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رأسه نصف طن| حزب الله يهدد إسرائيل بسلاح فتاك ويكشف عن صوره

خريطة سقوط الأمطار.. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الاثنين

أغلبية الأصوات .. تعرف على قرار الزمالك بشأن مدرب الفريق

موضوعات متعلقة

تقترب.. إيلون ماسك: أوروبا تتجه نحو الحرب الأهلية

وصفت المتظاهرين بالغوغاء.. أول تعليق من حماس على إقالة وزيرة الداخلية البريطانية

يتهرب من المسئولية.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يوبخ نتنياهو

نتنياهو يؤكد استمرار العدوان علي غزة.. ويحذر حزب الله من اللعب بالنار

المخابرات الروسية تفضح أحاديث أمريكا وإسرائيل خلف الأبواب المغلقة بشأن قصف غزة

بيان عاجل من حماس بشأن خطط الاحتلال لإعدام الأسري الفلسطينيين

الأمم المتحدة تعلن تعليق العمليات الإنسانية في غزة بسبب نقص الوقود

رد قاطع لـ ملك الأردن على محاولات إعادة احتلال أجزاء من قطاع غزة

ترشيحاتنا

طائرة إسرائيلية بدون طيار تقصف منطقة في جنوب لبنان

جانتس: أقول لأعدائنا من الجنوب والشمال "لقد أتى يومكم"

قنوات "أون تايم سبورتس" تنقل مباريات مصر في تصفيات مونديال 2026

استقالة رئيس ديوان وزير خارجية الاحتلال بعد فشل الحكومة بإدارة الحرب

حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

وزير الصحة: عودة المصابين الفلسطينيين إلى أراضيهم عقب الاستشفاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم الإبـ.ـادة.. أطفال غزة يحولون مكانا مقصوفا بمدرسة إلى منطقة ألعاب |شاهد

اتجوزت ولا إيه؟.. إطلالات تكشف عشق منة فضالي لفساتين الزفاف

بالحجاب.. مي حلمي تظهر أمام الكعبة

نشرة المرأة والصحة.. رضوي الشربيني تحذر من مشروب غازي بالأسواق..عارضة أزياء ترتدي فستان نانسي عجرم .. الطريقة الأصلية للكولو سلو

فيديو

طلاب فلسطينيون يناشدون التعليم العالي لإعفائهم من المصروفات.. فيديو

بكلمات موجعة| مفكر أمريكي شهير يهاجم بلاده لدعمها إسرائيل.. فيديو

حج الجمعيات .. التضامن تعلن موعد التقديم والشروط

سيارات وأتوبيسات كهربائية صناعة مصرية تملأ الأسواق.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ