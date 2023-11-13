يتهرب من المسئولية.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يوبخ نتنياهو

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إلى التركيز على الحرب والاقتصاد، بدلاً من إلقاء اللوم على أطراف أخري في فشل إسرائيل في منع هجوم 7 أكتوبر.

ورفض نتنياهو الانضمام إلى قائمة كبار المسؤولين الإسرائيليين الذين تحملوا علانية المسؤولية عن الإخفاقات التي سبقت 7 أكتوبر، وأكد أمس الأحد لشبكة “سي إن إن” أنه يجب تأجيل مثل هذه الأسئلة حتى إجراء تحقيق بعد الحرب.

وقال لابيد: “على نتنياهو أن يتوقف عن محاولة صرف المسؤولية عن نفسه.. إذا كان يريد منا ألا نتعامل الآن مع مسألة من يقع عليه اللوم، فلا يجري حوارا مع شبكة “سي إن إن” ويقارن نفسه بـ الرئيس الأمريكي في زمن الحرب فرانكلين روزفلت”.

كان نتنياهو قد قارن نفسه بروزفلت بعد حادثة بيرل هاربور عندما سُئل في مقابلة عما إذا كان سيستقيل في أعقاب الفشل في وقف الهجوم.