شركة طيران أمريكية ترفض استئناف رحلاتها إلى إسرائيل

أعلنت شركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية للطيران، اليوم الأثنين، أنها لن تستأنف حلاتها الجوية إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي وستظل معلقة إلى حين إشعار آخر.

وقالت يونايتد إيرلاينز في بيان لها: "لن نستأنف الرحلات لـ إسرائيل يوم 24 نوفمبر وستظل معلقة لحين أن تسمح الأوضاع باستئنافها".

وفي وقت سابق، أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، في بيان لها، حذرت فيه شركات الطيران الأمريكية من الطيران والتحليق بالأجواء الإسرائيلية.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن شركات الطيران العاليمة قامت بإلغاء الرحلات الجوية إلى إسرائيل، وتم تحويل ما لا يقل عن 5 طائرات كانت في طريقها إلى إسرائيل عن مسارها.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، أنه ما لا يقل عن 5 رحلات طيران لشركة Visayer أقلعت هذا الصباح متوجهة إلى إسرائيل من وجهات مختلفة في أوروبا إلى الميناء الذي أقلعت منه أو تم تحويلها للهبوط في قبرص.

وأوضحت أنه بالإضافة إلى ذلك، يُظهر التحقق من الموقع الإلكتروني لقوات الجيش الإسرائيلية أن شركات الطيران الأجنبية بدأت في إلغاء الرحلات الجوية التي كان من المفترض أن تهبط في إسرائيل.