أمريكا تحذر شركات الطيران من التحليق بأجواء إسرائيل

أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، بيانًا عاجلاً منذ قليل، حذرت فيه شركات الطيران الأمريكية من الطيران والتحليق بالأجواء الإسرائيلية.

ومنذ قليل، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنه تقرر إعلان المنطقة الواقعة تحت سيطرة "فرقة غزة" منطقة عسكرية مغلقة.

وأضاف أدرعي عبر منصة إكس (تويتر سابقاً)، أن "الدخول إلى هذه المنطقة ممنوع تماماً، ويطلب من الجمهور التحلي باليقظة وتجنب الدخول إلى المنطقة".

وتشير منطقة "فرقة غزة" إلى قاعدة "رعيم" العسكرية ومحيطها، والتي سيطرت عليها حركة حماس صباحاً، واستعادها الجيش في وقت لاحق.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن عدد الإسرائيليين الذين سقطوا في العمليات التي تنفذها "حماس" منذ الصباح ارتفع إلى 300 شخص.