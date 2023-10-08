إسرائيل تعلن غزة منطقة عسكرية مغلقة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان عاجل له منذ قليل، أن قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة، فيما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن الجيش دمر معظم القوات التي توغلت في المستوطنات.

وقال جيش الاحتلال في بيان له: "بعد تقييم الوضع، تقرر إصدار أمر منطقة عسكرية مغلقة في المنطقة الواقعة تحت سيطرة فرقة غزة، الدخول إلى هذه المنطقة ممنوع تمامًا ويطلب من الجمهور التحلي باليقظة وتجنب الدخول إلى المنطقة".

وقال نتنياهو إنه تم انتهاء المرحلة الأولى من العملية العسكرية الإسرائيلية والقضاء على جزء كبير من قوات "حماس" المتواجدة في المستوطنات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء وافق على قرارات لتدمير القدرات العسكرية لحماس والجهاد.

من جانب آخر، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان عاجل له منذ قليل، إن الوضع في إسرائيل لا يزال خارج نطاق السيطرة الكاملة بعد هجوم حماس المباغت والتي أطلقت عليه الحركة "طوفان الأقصى".

وأضاف جيش الاحتلال أن "القتال لا يزال مستمرا ضد حماس"، فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الجيش أعلن مقتل 7 مسلحين حاولوا التسلل إلى إسرائيل عبر شاطئ زيكيم شمال قطاع غزة.

ومنذ قليل، قال المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، إن "أعداد الأسرى الإسرائيليين أضعاف ما يعتقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، مؤكداً أن "معركة طوفان الأقصى مستمرة".

وأضاف أن الأسرى موجودون بكل المحاور في قطاع غزة "وسيجري عليهم ما يجري على أهالي قطاع غزة".

وكانت حركة حماس نفذت هجومًا واسعًا مباغتًا في محيط قطاع غزة حمل اسم "طوفان الأقصى"، إذ اقتحم مقاتلون فلسطينيون بلدات إسرائيلية، بالتزامن مع إطلاق نحو 5 آلاف صاروخ باتجاه جنوب إسرائيل.