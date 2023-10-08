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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يقصف 3 مراكز لحماس في قطاع غزة

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام عبرية في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي أعلن قصف 3 مراكز لقيادة العمليات تستخدمها حماس في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "معارييف" الإسرائيلية إن هناك تقديرات بوجود نحو 100 أسير إسرائيلي بينهم مدنيون وجنود وضباط في غزة.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم جيش الاحتلال قوله إن "الوضع العسكري في البلاد ليس تحت السيطرة الكاملة حتى الآن".

من جانب آخر، قال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان: "طواقمنا تعاملت مع 189 إصابة في الضفة الغربية من بينها 37 إصابة بالرصاص".

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ومنذ قليل، قال المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، إن "أعداد الأسرى الإسرائيليين أضعاف ما يعتقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، مؤكداً أن "معركة طوفان الأقصى مستمرة".

وأضاف أن الأسرى موجودون بكل المحاور في قطاع غزة "وسيجري عليهم ما يجري على أهالي قطاع غزة".

وكانت حركة حماس نفذت هجومًا واسعًا مباغتًا في محيط قطاع غزة حمل اسم "طوفان الأقصى"، إذ اقتحم مقاتلون فلسطينيون بلدات إسرائيلية، بالتزامن مع إطلاق نحو 5 آلاف صاروخ باتجاه جنوب إسرائيل.

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