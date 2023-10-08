بينهم حالات خطيرة.. الاحتلال الإسرائيلي يعلن إحصائية جديدة عن إصابات طوفان الأقصى

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن 1590 مصابًا من بينهم 293 حالتهم خطيرة خلال الأحداث التي أعقبت عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية انطلاقاً من قطاع غزة صباح السبت.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، السبت، إن الهجوم الذي شنته حركة حماس على بلدات إسرائيلية "لن يتكرر".

إسرائيل تهدد غزة

وأضاف الوزير الإسرائيلي بعد اجتماع للمجلس الوزاري الأمني المصغر، أن الجيش الإسرائيلي سيغير وجه قطاع غزة لسنوات مقبلة. وتابع: "سنغير وجه الواقع في غزة لعدة سنوات من الآن".

اتصال سعودي أمريكي لبحث تطورات الأوضاع في غزة

في سياق آخر، أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، اتصالاً هاتفياً بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بحثا خلاله مستجدات تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها وضرورة العمل على الوقف الفوري للتصعيد.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الأمير فيصل بن فرحان شدد على رفض المملكة استهداف المدنيين العُزّل بأي شكل وضرورة احترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف، مؤكداً على ضرورة تكاتف الجهود لتهدئة الأوضاع وتجنب مزيد من العنف.

وحض وزير الخارجية السعودي، أيضاً خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على سرعة التحرك وتكثيف الجهود لتهدئة الأوضاع وتجنب مزيد من العنف، بحسب "واس".