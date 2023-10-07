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حرّروا أسرى وأصابوا 750|طوفان الأقصى يضرب وتل أبيب ترد بـ16 طن مُتفجرات.. فيديوجراف

أحمد دياب مذيع موقع
أحمد دياب مذيع موقع صدى البلد

قدّم أحمد دياب مذيع موقع صدى البلد تغطية عن  طوفان الأقصي اليوم الموافق السابع من أكتوبر حيث أعلن القائد العسكري لكتائب القسام، والجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وذلك "رداً على أفعال الاحتلال في المسجد الأقصى وسحل النساء في باحاته كما أعلن عن إطلاق ما يزيد على 5 آلاف صاروخ وقذيفة خلال الضربة الأولى، مشدّداً على أنّ "غضب الأقصى وأمتنا يتفجّر اليوم".
وأضاف في تصريحات له أن  العدو سيصاب بالذهول عندما يستفيق من صدمته ويدرك حجم خسارته مشددًا على  أنه على أهلنا في الضفة والقدس التحرك باتجاه المستوطنات والحواجز للمشاركة في عملية طوفان الأقصى.

https://www.youtube.com/watch?v=wNK-DUxUyio


قال أيضًا إن العدو يتهاوى أمامهم كنمر من ورق، داعيًا أهلهم في الضفة لمساندتهم ليدفع العدو ثمن تدنيس الأقصى داعيًا أيضًا إلى زرع الرعب والكابوس في صفوف الاحتلال الذي يسترجل على شعبهم من سنين اذ إنه يتهاوى فساهموا في شرف تركيعه.


من جانبها أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن أكثر من 750 إصابة وصلت إلى المستشفيات الإسرائيلية بينها إصابات حرجة وخطرة كما قالت مصادر صحية إسرائيلية، إن عدد المتوفين جراء قصف المقاومة الفلسطينية لتل أبيب منذ صباح اليوم وصلت إلى 40 قتيلاً.


وأذاعت الإذاعة العبرية، أنه تم حشد عشرات آلاف من جنود الاحتياط من قطاعات الجيش كافة وتعزيزات على الحدود مع لبنان ومن جهتها، أعلنت إسرائيل "حالة الحرب" وشنّت غارات جوية على قطاع غزة في أعقاب هجوم صاروخي مفاجئ، وفق ما ذكرت صحف دولية.

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