وصفت المتظاهرين بالغوغاء.. أول تعليق من حماس على إقالة وزيرة الداخلية البريطانية

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الاثنين، تعليقا على إقالة وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافمان.

وقالت حركة حماس، إن إقالة وزيرة الداخلية البريطانية المناهضة للفعل الشعبي البريطاني المناصر للحق الفلسطيني، والتي وصفت المتظاهرين لأجل فلسطين بـ "الغوغاء"؛ هو انتصار للحراك الشعبي العارم في بريطانيا، والمناصر للرواية الفلسطينية، المناهض لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

ودعت حماس في بيان لها, شعوب العالم الحرّة في العواصم الغربية الاستمرار في هبتها المناصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتصعيدها والضغط على الحكومات وصناع القرار ودفعهم للالتزام بالقانون الدولي الانساني والعمل على وقف المجزرة التي يرتكبها جيش الاحتلال المجرم ضد المدنيين والأبرياء في قطاع غزة، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وشهدت بريطانيا مظاهرات حاشدة نصرة للشعب الفلسطيني ومعارضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب ضروس منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ونددت التظاهرات بالعدوان الاسرائيلي المجرم في قطاع غزة داعية الى وقف النار وادخال المساعدات الانسانية إلى القطاع.