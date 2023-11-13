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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال يتعمد استهداف الفلسطينيين في ممرات النزوح

النازحون الفلسطينيون
النازحون الفلسطينيون

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد إطلاق الرصاص الحي والمدفعية على النازحين الفلسطينيين في ممرات النزوح التي حددها مسبقا، على الرغم من رفعهم الرايات البيضاء.

وأعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، توثيقه لإعدام النازحين الفلسطينيين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، على يد الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن حالات الإعدام التي ارتكبها الاحتلال طالت عشرات الفلسطينيين خلال نزوحهم من مدينة غزة وشمالها إلى مناطق وسط وجنوب قطاع غزة على الرغم من عدم تشكيلهم أي خطورة، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين النازحين جاء بإطلاق الرصاص الحي وفي بعض الأحيان بقذائف مدفعية بغرض القتل العمد خلال محاولتهم النزوح بطلب من جيش الاحتلال إلى منطقة جنوب وادي غزة.

وتلقى المرصد إفادات من نازحين تفيد بعمليات قتل على الحواجز العسكرية التي أقامها جيش الاحتلال في إطار تخصيصه "ممرًا" على طول شريان المرور الرئيسي، طريق صلاح الدين، بين الساعة 9:00 والساعة 16:00 من ساعات النهار.

وأوضح أن عمليات قتل مماثلة بحق نازحين جرت داخل مدينة غزة وشمالها لدى محاولتهم الخروج من مستشفيات ومدارس، بالإضافة إلى مقر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعد أن لجئوا إليه منذ أيام للاحتماء من الهجمات الإسرائيلية.

وأفادت "هدي حماد" في العشرينيات من عمرها، بأن شابا قتل بعيار ناري في الرأس عند حاجز مقام في منطقة (نتساريم) في شارع صلاح الدين أثناء نزوحهم إلى جنوب وادي غزة.

وذكرت حماد لفريق المرصد الأورومتوسطي، أن إطلاق الرصاص على الشاب كان مفاجئا ومرعبا لجميع النازحين على الرغم من أنهم كانوا يرفعون أذرعهم ويلوح غالبيتهم برايات بيضاء.

فيما قال الصحفي جهاد أبو شنب، إنه عاين إطلاق قوات إسرائيلية الرصاص بكثافة على عدد من أفراد عائلة "سكيك" لدى محاولتهم النزوح من أطراف حي الرمال وسط غزة ما أدى إلى قتل وجرح عدد منهم.

كما قال "عوض سليم" (54 عاما) إن شابين قتلا وأصيب خمسة آخرون بجروح خلال نزوحهم في ثلاث مجموعات متتالية في شارع (الوحدة) الرئيسي بعد وقت قصير من خروجهم من مجمع الشفاء الطبي.

وبين المرصد أن فريقه تلقى مئات البلاغات عن مفقودين وجثث لمئات النازحين الفلسطينيين على طرقات أطراف مدينة غزة كان جيش الاحتلال أعلنها "ممرات آمنة" باتجاه وسط وجنوب القطاع.

فضلا عن ذلك، وثق المرصد الأورومتوسطي استمرار القصف المدفعي وإطلاق النار الكثيف في محيط مجمع الشفاء الطبي ومستشفى القدس في مدينة غزة أثناء محاولة إخلائه من مئات النازحين للتوجه إلى جنوب وادي غزة.

وقال مسئولون في إدارة المجمع الطبي إنهم تلقوا اتصالات هاتفية تهدد بضرورة إخلاء الأطقم الطبية والنازحين عبر "الممر الآمن" وعند استجابتهم لذلك عاينوا عددا كبيرا من الجثث الملقاة في محيط المجمع قبل أن يتم إطلاق النار باتجاههم بشكل مباشر.

وتكررت الحادثة نفسها أول أمس السبت، عند محاولة عشرات النازحين ومن النساء والأطفال والمسنين إخلاء مستشفى "النصر" للأطفال وهم يرفعون رايات بيضاء إلا أنه تم إطلاق النار عليهم ليعودوا أدراجهم إلى داخل المستشفى.

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