ابتعاد صلاح ومرموش ..نجم الأهلي السابق: أخشى على المنتخب في تصفيات كأس العالم

أكد وليد صلاح الدين نجم كرة القدم المصرية والأهلي السابق أن المنتخب لابد أن يكون بكامل نجومه فى جميع المباريات فى تصفيات كأس العالم مع عدم الاستهانة أمام كل من جيبوتي وسيراليون وغينيا بيساو وإثيوبيا وبوركينا فاسو.

وقال وليد صلاح الدين فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" منتخب مصر الطبيعي أنه قادر على التأهل من المجموعة والوصول لكأس العالم 2026، وأري أن منتخب مصر لابد أن يكون البداية من مباراتي جيبوتي وسيراليون بكامل نجومه الكبار بقيادة محمد صلاح.

وأضاف:" أخشي فقط على المنتخب من ابتعاد محمد صلاح وعمر مرموش وأحمد سيد زيزو عن مستواهم فى تصفيات كأس العالم.

وأتم:" على جميع اللاعبين معرفة أن الفترة الحالية مهمة جدًا لمنتخب مصر فى تحقيق الأهداف بالوصول لكأس العالم.