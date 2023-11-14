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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليوم.. افتتاح الدورة السابعة من معرض Destination Africa 2023

جمعية المصدريين المصريين
جمعية المصدريين المصريين

أعلنت جمعية المصدريين المصريين – "إكسبو لينك" انطلاق الدورة السابعة من معرض Destination Africa من أحد فنادق القاهرة اليوم الثلاثاء ويستمر حتى الغد 15 نوفمبر، حيث يعد المعرض أهم حدث للتبادل التجاري المتخصص في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات.

ويعتبر الحدث الأكبر الذي يجمع مصنعي المنسوجات والملابس من مصر والدول الافريقية مع المشترين الدوليين من جميع انحاء العالم تحت سقف واحد في ضوء التعاون المشترك بين المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية، وجمعية المصدرين المصريين "إكسبو لينك".

ويستعد المعرض لاستقبال عدد كبير من العارضين والمشترين في نسخته الجديدة حيث يشارك فيه أكثر من 100 عارض و200 مشترٍ دولي من مختلف العلامات التجارية العالمية ذات الخبرة والمعرفة الواسعة في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات.

وتكمن أهمية المعرض في أنه يعد فرصة لزيادة صادرات مصر وافريقيا لمختلف انحاء العالم من خلال اتاحة فرص لعقد الصفقات التجارية وفتح مجالات للتصدير واقتحام أسواق جديدة.

فكرة المعرض الأساسية تقوم علي التعاون المشترك بين الدول الافريقية لعرض كل منتجاتها الفريدة والقاء الضوء على مزاياها التنافسية وبالتالي تجعل منها منافس ذو بصمة مميزة في الأسواق العالمية الخاصة بمجالات صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات.

وشهد المعرض خلال السنوات الماضية نجاحا ونموا ملحوظا من حيث عدد العارضين والمشترين الدوليين المشاركين فيه مما ادي الي توسيع وزيادة مساحات العرض من 2000 متر مربع في الدورة السابقة الي 3000 متر في الدورة الحالية.

جمعية المصدريين المصريين Destination Africa مجال صناعة المنسوجات الملابس الجاهزة المفروشات

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