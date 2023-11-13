جامعة حلوان: نعمل علي دعم الابحاث العلمية المبتكرة

تحرص جامعة حلوان على دعم قطاع البحث العلمي بالجامعة، والنهوض به لتحقيق التطور التكنولوجي ورفع تصنيف الجامعة الدولي كما تعمل الجامعة علي ربط البحث العلمي بالصناعات المحلية تحقيقا للتنمية .

و صرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على حرص الجامعة على عقد الورش التدريبية للطلاب بشكل دورى لتطوير مهارات الباحثين في مختلف التخصصات، ودعم الأبحاث العلمية المبتكرة.

و اوضح رئيس الجامعة إن جامعة حلوان تولي اهتماماً كبيراً بتشجيع البحث العلمي ودعم الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا، للارتقاء بمستوى الأبحاث وزيادة مخرجاتها.

و اضاف الدكتور السيد قنديل ان الجامعة تعمل علي تعزيز معارف الطلاب والباحثين البحثية، والاستفادة القصوى من الخدمات التي تقدم لهم .

وقد بدأت كليات جامعة حلوان الاستعدادات لانطلاق امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسي الاول للعام الدراسي الجامعي 2023 - 2024 وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقد اعلنت إدارة جامعة حلوان، انه علي الطلاب بكافة المراحل الدراسية الالتزام بمحظورات لجان الامتحانات المحددة من قبل وزارة التعليم العالي و المجلس الاعلي للجامعات حرصا علي سلامتهم و عدم التعرض للمسائلة .

ونسرد لطلاب جامعة حلوان مجموعة من المحظورات التى لا تختلف من جامعة لأخرى و التي يمكن ان تصل عقوباتها للفصل .

1 - لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور 15 دقيقة من بدء الوقت المحدد للامتحان

2- لن يسمح بدخول الطالب لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية "كارنيه الكلية" أو ما يثبت تقيد الطالب بالجامعة

3- ممنوع دخول اللجنة بالتليفون المحمول أو أجهزة اتصال حتى ولو كانت مغلقة، ومخالفة ذلك يعتبر حالة غش وإخلال بنظام الامتحان

4- سماعات البلوتوث وكل أنواع السماعات التى تستخدم فى الغش

5- ممنوع التدخين داخل لجان الامتحان

6- لن يسمح بدخول الكتب أو المذكرات أو أي أوراق ذات صلة بالامتحان.

7- عدم كتابة البيانات الشخصية على ورقة الإجابة يؤدى لفقدان الطالب ورقته

8- الاعتداءات اللفظية أو البدنية على مراقبى اللجان

9- محاولة الغش تكلف الطالب مادتين وليس المادة التى حاول الغش بها فقط

10- أعمال الشغب بالامتحانات تصل للفصل من الجامعة لتيرم دراسى كامل

وقد شارك مجموعة من الطلاب الوافدين بجامعة حلوان في الزيارة العلمية التي نظمتها إدارة الوافدين بالجامعة إلى شركة حلوان للأسمدة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف الدكتور أحمد عبد الغني مدير إدارة الوافدين بالجامعة، والدكتور محي سامي الشباسي نائب مدير إدارة الوافدين بالجامعة.

وخلال الزيارة تعرف الطلاب على طبيعة نشاط المصنع وطرق التصنيع ومراحل التشغيل والنظام الإلكتروني وقواعد الأمن الصناعي والسلامة المهنية، بالإضافة إلى الدورة المستندية والمالية بالمصنع.

وتعد شركة حلوان للأسمدة من أكبر الشركات العاملة في قطاع الأسمدة بمصر، ومن مجالات إنتاجها الرئيسية سماد اليوريا المحببة 46.5% والنيتروجين وإنتاج الأمونيا كمنتج وسيط.

وفي نهاية الزيارة، أعرب الطلاب عن سعادتهم بهذه الفرصة ومشاركتهم فى هذه الزيارة العلمية، مشيدين بجهود إدارة الوافدين بالجامعة في تنظيم مثل هذه الزيارات.

وهذا يؤكد على حرص الجامعة على استقطاب الطلاب الوافدين وتوفير كافة سبل الراحة والدعم لهم، ليكون الطالب خير سفير لجامعة حلوان في بلده.