أم فلسطينية باكية: شبابنا هيفضل موجود وأراضينا هترجع

قال الطفل مصطفى، أحد الأطفال المصابين بقطاع غزة نُقل لمستشفى العريش، إنه تعرض للإصابة خلال القصف في غزة، إلا أنه مازال على قيد الحياة، ويتلقى العلاج داخل مصر، موجهًا الشكر لمصر والشعب المصري على حسن الاستضافة والعلاج له.

والدة أحد المصابين تتحدث عن فلسطين

ومن جانبها، قالت والدة مصطفى خلال تصريحات مع الإعلامية لبنى عسل في لقاء خاص من داخل مستشفى العريش لـ برنامج "الحياة اليوم" المذاع من خلال قناة "الحياة"، إن ابنها لديه 10 سنوات، وتعرض ابنها والعديد من العائلات في غزة إلى القصف، إلا أن حالة ابنها مصطفى كانت هي الأصعب من بين كل الحالات، إذ أن نصف منزلها قُصف بالكامل.

وتابعت باكية: "كل يوم فيه جديد داخل غزة بسبب القصف، وإحنا بنتحمل كتير، والحمد لله دايما الواحد إيمانه بربنا يكون كبير، وإن شاء الله ننتصر عليهم، وترجع لنا أراضينا وبيوتنا كلها، واللي انهدم يتبني من جديد، وطالما الأم الفلسطينية تحمل وتلد سيظل الشباب الفلسطيني موجود".