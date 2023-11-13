إسرائيل تكشف حقيقة نهاية العدوان على قطاع غزة خلال 3 أسابيع

كشف وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الإثنين، حقيقة نهاية العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة خلال ثلاثة أسابيع.

وكتب كوهين، عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، أنه "بالنسبة لنا لا توجد ساعة رملية.. لن نتوقف عن القتال حتى نقضي على حماس ونعيد جميع الرهائن”.

تأتي تغريدة كوهين، بعد أن قال في وقت سابق من اليوم، إن المجتمع الدولي يسمح لإسرائيل بمواصلة الحرب لأسبوعين أو ثلاثة أخرى فقط في قطاع غزة، مؤكدا أن هناك ضغطا دوليا يزداد على تل أبيب.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال كوهين: “نحن ندرك أن إسرائيل تعرضت لمزيد من الضغوط… هناك من يطالب بوقف إطلاق النار”.

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي، قال كوهين إن نظرائه الدبلوماسيين ركزوا على القضايا الإنسانية خلال المحادثات التي أجراها معهم، وطلب البعض من إسرائيل أن تسعى إلى وقف إطلاق النار، على الرغم من أنهم لم يفعلوا ذلك علنا.

ويقدر وزير الخارجية أن "النافذة الدبلوماسية" تستغرق حوالي أسبوعين أو ثلاثة أسابيع حتى يبدأ الضغط الدولي في التزايد بشكل جدي، رغم أنه لا يذكر ما الذي يتوقع أن يترتب على هذا الضغط.

ويقول كوهين إن قضية نحو 240 رهينة تحتجزهم حماس في غزة هي "أداة مركزية" تمنح إسرائيل الشرعية لمواصلة القتال، وأن "العالم يقبل أن إسرائيل لن تتوقف حتى يتم إطلاق سراح الأسرى".