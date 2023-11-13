سفير فلسطين بالاتحاد الأوروبي: نجمع أدلة للتحقيق في جرائم إسرائيل بغزة

قال سفير دولة فلسطين في الاتحاد الأوروبي، عبدالرحمن الفرا، اليوم الإثنين، إن فلسطين تجمع أدلة للتحقيق في جرائم إسرائيل في غزة.

وأوضح سفير دولة فلسطين في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات لقناة “العربية”، أن “الضغط الدولي على إسرائيل يتزايد”.

وأضاف أن “المسؤولون الأوروبيون يضغطون لوقف الحرب في غزة “.

وأكد سفير فلسطين بالاتحاد الأوروبي،أنه “يجب إيقاف الحرب أولا للحديث عن مستقبل إدارة غزة “.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الكتلة قررت زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد بوريل، أن “الاتحاد الأوروبي لن يسمح بالتهجير القسري لسكان قطاع غزة أو تقليص أراضي القطاع”.

ولفت إلى أن هناك إخفاقا سياسيا وأخلاقيا في المجتمع الدولي بشأن التوصل لحل الصراع الدائر”، مؤكدا أن 25 مستشفى في قطاع غزة توقف عن العمل”.

وقال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: “يمكن التفكير في اقتراح إيصال المساعدات عبر البحر إلى قطاع غزة، لكنه يحتاج إلى تأمين ساحل القطاع”.

وأوضح بوريل، أنه يجب إطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة دون شرط، وعدم زيادة رقعة الصراع في المنطقة”.