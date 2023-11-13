الأطفال الشهداء في غزة.. الصحة الفلسطينية تكشف عن حصيلة صادمة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، حصيلة الشهداء الفلسطينيين من الأطفال والنساء وكبار السن، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الصحة الفلسطينية في بيان لها أن حصيلة الشهداء الأطفال ارتفعت إلى 4609 أطفال، و3100 امرأة، و678 مسنا، مضيفة أنه في الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 180 شهيدا والجرحى إلى 2700 جريح، حتى عصر اليوم الاثنين.

وأشارت إلى أن عدد الشهداء ارتفع إلى11360 شهيدا في الضفة وغزة، بينما وصل عدد الجرحى إلى 28200 جريح، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد المواطنين الفلسطينيين المفقودين بلغ 3250 مواطنا لا زالوا مفقودين أو تحت الأنقاض، بينهم 1700 طفل.

وقالت إن 6 أطفال خدج و9 مرضى في مستشفى الشفاء استشهدوا بسبب نفاد الوقود وخروج أقسام المستشفى عن الخدمة نتيجة استهدافه المباشر ومحاصرته.