رئيس كنيسة إنجلترا يجدد الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة

دعا رئيس أساقفة كانتربري مرة أخرى إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، معلنًا أن إراقة الدماء المستمرة يجب أن تنتهي.

شدد رئيس الأساقفة، في كلمته أمام المجمع العام لكنيسة إنجلترا، على خطورة الوضع وضرورة بذل جهود دولية متضافرة لوقف العنف.

روى رئيس الأساقفة انضمامه إلى الزعماء المسيحيين الذين وقفوا، لأول مرة في التاريخ، متحدين في دعوتهم لوقف إطلاق النار منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. وعلى الرغم من هذه المناشدات الجماعية، فقد استمر الصراع، وأودى بحياة الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء في غزة.

أعلن رئيس الأساقفة: "أكرر هذه الدعوة مرة أخرى بإلحاح متجدد وبقوة أكبر". وشدد على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية، وإطلاق سراح الرهائن، وتوصيل المساعدات بشكل عاجل إلى من هم في حاجة ماسة إليها في غزة.