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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية القطرية تدين قصف الاحتلال لمقر لجنة تابعة لها.. وتطلب محاسبة إسرائيل

الخارجية القطرية
الخارجية القطرية

أدانت وزارة الخارجية القطرية استهداف الاحتلال مقر لجنة قطرية في غزة، وفق ماذكرت وسائل إعلام فلسطينية.


وذكرت وزارة الخارجية القطرية أنها تدين بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.


شددت الوزارة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لمحاسبة "إسرائيل" على جرائمها المتكررة.


وذكر الهلال الأحمر الآن أنه ما يزال محيط مستشفى القدس يشهد إطلاق نار كثيف، مع تواجد للآليات العسكرية الإسرائيلية.


وقال الهلال الأحمر إن طواقمه محاصرة مع المرضى والجرحى دون كهرباء ولا ماء ولا طعام.

وقالت قبل قليل إن مقاومي القسام استهدفوا قوة صهيونية خاصة متحصنة في مبنى  بشمال غزة.


وذكرت أن المقاومين هاجموا القوة العسكرية الصهيونية بقذيفة "TBG" شمال بيت حانون.
فيما ذكرت كتائب القسام انها قنصت جندياً صهيونياً شمال بيت حانون وقامت باصابته إصابةً مباشرة.

يأتي ذلك فيما اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي  بارتفاع عدد قتلى الجنود الصهاينة إلى 45 منذ بدء العملية البرية على غزة.
 

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