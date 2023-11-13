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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نائب وزير السياحة تفتتح المعرض الدولي الـ 43 لتجهيزات الفنادق

غادة شلبي
غادة شلبي

افتتحت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة المعرض الدولي الـ 43 لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية (HACE-HOTEL EXPO 2023) والذي تنظمه المجموعة المصرية للتسويق تحت رعاية عدة جهات من بينها وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، خلال الفترة من 13 وحتى 15 نوفمبر الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

ورافق نائب وزير السياحة، في جولتها التفقدية في المعرض يسري حجازي مدير عام ومنسق المعرض، وعادل المصري رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، وعدد من مديري العموم بالإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار.

وفي بداية الجولة التفقدية هنأت نائب الوزير القائمين على المعرض بافتتاح هذه الدورة والتي تعكس نجاحه وتطوره، كما أثنت على المنتجات المعروضة والمصنوعة بأيادي مصرية، مشيدة بمستواها المتميز الذي يضاهي مثيلتها من المنتجات العالمية، معربة عن شعورها بالفخر لما شاهدته من منتجات مصرية عالية الجودة من مستلزمات المنشآت الفندقية والسياحية إلى جانب المنتجات الغذائية المصرية وهي ما تمنح السائح تجربة فريدة.

وأوضحت أن الوزارة تحرص دائما على التأكد من جودة الخدمة المقدمة في المنشآت الفندقية والسياحية وذلك من خلال تفعيل دورها الرقابي إلى جانب الحرص على التأكد من قيام كافة المنشآت الفندقية والسياحية بتطبيق أعلى معايير السلامة الصحية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المعرض يعد من أكبر وأبرز المعارض التجارية الدولية في مصر، وهو متخصص في تجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية في مصر، ومستلزمات المخابز، والحلواني، والآيس كريم، ومعدات التنظيف ومعدات السوبر ماركت وجميع المنتجات الضرورية للشركات الكبيرة والناشئة في قطاعات الضيافة، بالإضافة إلى أربعون عامًا من الخبرة المتميزة في هذا المجال.

كما أن هذا المعرض هو عبارة عن شبكة رسمية لتبادل الأعمال والمعلومات، والتعليم، والأدوات التكنولوجية العالمية عالية المستوى، ولوازم ومستلزمات الفنادق والمطاعم والضيافة في مصر.

ويقام هذا الحدث سنوياً على جميع قاعات مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات فهو مكون من ستة معارض دولية متخصصة يقاموا فى وقت واحد.
 

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نائب وزير السياحة

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