وزير الدفاع الإسرائيلي يزعم فقدان حماس السيطرة على غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الاثنين، إن حركة حماس فقدت السيطرة على قطاع غزة.

وقال جالانت في نهاية تقييم الوضع، “ليس لدى حماس قوة قادرة على إيقاف الجيش الإسرائيلي… لقد فقدت حماس السيطرة على غزة، إنهم يتحركون جنوبا”.

وأضاف: “في الأيام الأخيرة كثفنا عملياتنا التي تستهدف أنفاق حماس”، مضيفًا أن “هذا سيخرجهم من الأنفاق ومن هناك إما سيتم القضاء عليهم أو يستسلمون دون قيد أو شرط… لا يوجد خيار ثالث”.

وتابع قائلا: “كل يوم نقضي على المزيد من قادة حماس، العشرات وأحيانا المئات منهم.. الجيش الإسرائيلي يقاتل في قلب مدينة غزة”.