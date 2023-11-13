الأردن: قصف الاحتلال لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة جريمة حرب نكراء

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الاثنين، استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته للقانون الدولي، وجرائمها ضد المدنيين، واعتداءاتها المتكررة على المستشفيات والأعيان المدنية، التي كان آخرها قصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، واعتبرتها جريمة حرب نكراء تضيفها إسرائيل إلى سجلها الإجرامي.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، على رفض وإدانة الأردن الشديدين، لهذا الفعل الذي يتنافى وجميع القيم الإنسانية والأخلاقية، وقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.

وجددت الخارجية الأردنية دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ موقف دولي فوري وفاعل يطالب بوقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ويؤسس لمحاسبة مسؤوليها قانونياً وسياسياً عليه، ويمنع إسرائيل من ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين ووقف حربها العبثية على قطاع غزة، مشدداً على ضرورة رفض أي تبريرات إسرائيلية كذريعة لجرائمها ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.