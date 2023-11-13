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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المقاومة الفلسطينية تقصف الآليات الإسرائيلية المتوغلة في غزة بالصواريخ

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، اليوم الإثنين، استهداف الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة في غزة برشقة صواريخ 107.

 

وقالت سرايا القدس، في بيان عسكري: "استهدفنا الآليات الصهيونية المتوغلة في أرض أبو عريبان جنوب الزيتون برشقة صواريخ 107”.

 

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت سرايا القدس، قصف حشود إسرائيلية متوغلة في محور شمال غرب غزة بالهاون.

وقالت سرايا القدس، في بيان عسكري: "قصفنا بالهاون حشودا إسرائيلية متوغلة في محيط مصنع النسيج قرب نادي الفروسية في محور شمال غرب غزة”.

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وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

سرايا القدس الآليات العسكرية الإسرائيلية غزة المقاومة الفلسطينية

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