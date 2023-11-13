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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشأت الديهي: مصر لم تخن القضية الفلسطينية.. وبريئة من إراقة دمائهم

نشأت الديهي
نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي،  إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عشرات المرات على ضرورة التوحد لمجابهة المؤامرات بعبرات مختلفة وفي مناسبات مختلفة في محاولة لإيقاظ الوعي الجمعي، مشيرًا إلى أن الشعب المصري كان عند حسن الظن، ووقف منتبهًا، لكي تتحطم كل هذه المخططات على صخرة وعيه ووطنيته وحضارته.
 

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تضامنا مع غزة.. المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي يلغي الاحتفال بتذكار تأسيسه

ولفت  "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أن ما قدمته مصر للقضية الفلسطينية عبر التاريخ لا ينكره إلا جاحد ، معقبًا: "مصر لم تخن القضية الفلسطينية، وبريئة من دماء أي شعب لفلسطيني" 
ولفت إلى أن الجيش المصري جيش سلام ولا يعادي ولا يتوسع ، ولكنه جاهز لأي طارئ  أو نداء من القيادة السياسية ، وقام باعداد اصطفاف تاريخي مع بد الحرب في قطاع غزة، لإرسال رسالة للخارج  تتمثل في ضرورة الحذر  من استفزاز مصر.
وتابع: "ما يجري في قطاع غزة سُبه في جبين البشرية ، حسبي الله ونعم الوكيل، دولة الاحتلال زرعت أكبر قدر ممكن من الكراهية، الاحتلال الإسرائيلي نجح ببراعة في زراعة الكراهية، وسيحصد ذلك بانتقام التاريخي ، فلن يهنأ الاحتلال بالأمن والامان مالم تكن هناك دولة إسرائيلي ذات سيادة،  لن يموت حق ورائه مطالب، وما يجري في فلسطين حق ورائه مطالبون" 
 

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