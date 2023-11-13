تضامنا مع غزة.. المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي يلغي الاحتفال بتذكار تأسيسه

أعلن المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي برئاسة نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الغاء الاحتفالية التى كان من المقرر اقامتها بمناسبة مرور 15 عاما على تأسيس المركز نظرا للأحداث الجارية وتضامنا مع الأشقاء في فلسطين.

وذكر بيان صادر اليوم عن المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي أنه مرت خمسة عشر عاما على افتتاح المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وتأسيسه، وهو صرح عظيم يعد تراثا قبطيا ثمينا، له دور حيوي في تاريخ مصر، وفي نشر الثقافة القبطية على مستوى الأمم، وفي حث الأجيال الجديدة على التمسك بهويتهم بوعي وإدراك.

وأضاف أن المركز الثقافي القبطي على مدى خمسة عشر عاما قدم ومازال العديد من الخدمات الفعالة والأنشطة المختلفة في مجالات عديدة؛ نشكر الله على عمله خلالها معنا وبنا.

وأكد المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي أنه نظرا إلى الأحداث الجارية فقد ألغيت الاحتفالية بعيد المركز هذه السنة تضامنا مع إخوتنا في فلسطين.