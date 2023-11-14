الجمهور ماعرفهوش.. ظهور صادم لـ إيساف رفقه زوجته

بدا الفنان إيساف، بوزن زائد، خلال ظهوره الأخير في أحد مقاطع الفيديو على موقع الفيديوهات “تيك توك”.

وظهر إيساف رفقه زوجته، وجاءت التعليقات على الفيديو صادمة، حيث حدث تغير كبير في شكله.

إيساف

طرح الفنان إيساف، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “عشان راجل” عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

"أغنية “عشان راجل” كلمات أحمد عادل توفيق، وألحان أحمد البرازيلي، توزيع محمود صبري.

تقول كلمات الأغنية: “عشان راجل .. عشان أفضل كبير حتى في نظر نفسي.. سيبها تقول في حقي كتير.. وما بدافعش عن نفسي”.

عشان لما يجيبوا سيرتي قلبها يحزن .. بقول بكرا الحقيقة تبان وخليني أنا الأحسن ..عشان مليون عشان وعشان .. عشان عشرتنا حتي زمان .. رضيت إني أبان خاين.. ومارضيتش أقول متخان.. أنا أقدر أقول أكتر.. وأعيبك بكلام كتير فيها.. لكن بعمل حساب لسنين معملتش حساب ليها".