عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الجمهور ماعرفهوش.. ظهور صادم لـ إيساف رفقه زوجته

إيساف
إيساف

بدا الفنان إيساف، بوزن زائد، خلال ظهوره الأخير في أحد مقاطع الفيديو على موقع الفيديوهات “تيك توك”.

وظهر إيساف رفقه زوجته، وجاءت التعليقات على الفيديو صادمة، حيث حدث تغير كبير في شكله.

إيساف

طرح الفنان إيساف، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “عشان راجل” عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

"أغنية “عشان راجل” كلمات أحمد عادل توفيق، وألحان أحمد البرازيلي، توزيع محمود صبري.

تقول كلمات الأغنية: “عشان راجل .. عشان أفضل كبير حتى في نظر نفسي.. سيبها تقول في حقي كتير.. وما بدافعش عن نفسي”.

عشان لما يجيبوا سيرتي قلبها يحزن .. بقول بكرا الحقيقة تبان وخليني أنا الأحسن ..عشان مليون عشان وعشان .. عشان عشرتنا حتي زمان .. رضيت إني أبان خاين.. ومارضيتش أقول متخان.. أنا أقدر أقول أكتر.. وأعيبك بكلام كتير فيها.. لكن بعمل حساب لسنين معملتش حساب ليها".

إيساف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليفربول يحدد قيمة بيع محمد صلاح| كم السعر؟

حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

مصر تودع أزمة انقطاع الكهرباء.. وهذا ما فعلته الحكومة بشأن الغاز والمازوت

انفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد.. 3 لقاءات سر قصة الحب بينهما

مبررات واهية .. الخارجية: إسرائيل تعيق دخول المساعدات إلى غزة ..ومصر لم تغلق معبر رفح منذ بداية الأزمة

مجلس الأهلي يعتذر عن زيارة الزمالك.. تعرف على السبب

خصومات بالجملة ومصير المدرب | تعرف على قرارات مجلس إدارة الزمالك

التطبيع مع إسرائيل .. ليبيا تعلن قرارا جديدا ضد تل أبيب

موضوعات متعلقة

تضامنًا مع أهالي غزة.. محمد حماقي يلغي جولاته الغنائية بالولايات المتحدة

نتنياهو أدرك أنه يخسر الحرب الإعلامية.. عمرو سلامة يطلب ممثلا عن القضية الفلسطينية

أقوى شعب.. المغنية النرويجية هيلاري أليسون تدعم الشعب الفلسطيني في حفلتها

بسبب أطفال فلسطين.. كندة علوش تهاجم الكيان الصهيوني

انفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد.. شاهد 20 صور جمعتهما أثارت إعجاب الجمهور

وفاء عامر أحدث المنضمين لمسلسل "حق عرب" مع أحمد العوضي

محمد صبحى يحتفل بعيد زواجه الـ 50 : زوجتي كم أحببتك وأفتقدك

الحزن يخيم على سلوى عثمان فى جنازة والدها .. صور

ترشيحاتنا

جويتريش يحذر: لبنان لن ينجو وسيتم تدميره بالكامل حال تصعيد المواجهة مع إسرائيل

حقيقة تطاول إسرائيلي على فتاتين في جنوب سيناء

الاحتلال يواصل جرائمه.. إصابات واعتقالات بحق الفلسطينيين واعتداءات بالسلاح للمستوطنين

يمكنك رؤيتها الليلة.. ظاهرة فلكية نادرة تشهدها سماء العالم

باحث: إسرائيل تريد تصفية 2.3 مليون فلسطيني في غزة ولا يهمها الأسرى

مرسيدس C180 موديل 2022 "كسر زيرو" .. اعرف سعرها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر من تناول هذه الأطعمة والمشروبات على الريق

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

أنهى حياة أكثر من 100 متظاهر.. ذكرى انتفاضة المصريين ضد الحكومة وبريطانيا

بفستان ملفت.. طليقة الفيشاوي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

فيديو

سر رسوب فؤاد خليل في معهد المسرح وعلاقته بـ محيي إسماعيل

هيرخص .. قرار عاجل من الحكومة حول واردات الذهب

تدمير دبابة ومصـ.رع ضابط مخابرات ..الاحـ.تلال يكشف عن خسائر فادحة

المساعدات تتوافد لغزة عبر مصر .. 4 طائرات وسفينة تركية تصل العريش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ