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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هيثم أبوسعيد: الاحتلال يريد أن يكون الكل إلى جانبه مهما فعل من جرائم

غزة
غزة

كشف الدكتور هيثم أبو سعيد لحقوق رئيس بعثة المجلس الدولي الإنسان في الأمم المتحدة، اخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي،  مشيرا إلى أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يكون الكل إلى جانبه مهما فعل من جرائم ويعتبر أن هذا هو الحق.
واضاف هيثم أبو سعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، أن إسرائيل تنطلق من مفاهيم توراتية عقائدية لليهود وهو رافض للعنصرية ولكن هذا كلام يأتي على لسان كبار الحاخامات والمسئولين الاسرائيليين.

وتابع أن مشكلة وقف إطلاق النار ليست في الأمم المتحدة ولكن في الآلية لبعض الدول التي لا تريد أن تمضي بها أو تطبقها، والأمين العام وجه دعوتين لمجلس الامن والآلية يجب أن تأتي من ثلاث جهات: الدول المعنية الأعضاء أو طلب مجلس الأمن بتحويل القضايا إلى انتهاكات.

 

 

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