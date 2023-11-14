الزمالك: إجراء عاجل حال طلب النادي الأهلي ضم فتوح

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أنه تم إبلاغ أوسوريو المدير الفني السابق للفريق الأول، بشكل رسمي بإقالته، وتم تحديد يوم الأربعاء الماضي لعقد اجتماع لحسم الأمور المتعلقة بمستحقاته، ولكنه لم يحضر، وحددنا يوم الأحد الماضي ولكنه لم يحضر أيضًا، ثم فوجئنا بوجوده في اتحاد الكرة.

وتابع سالم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "تم تحديد ميعاد جديد اليوم الثلاثاء لحضوره وأبلغنا اتحاد الكرة بالأمر".

وأضاف أحمد سالم: "لم يتم النقاش حول إمكانية طلب المشاركة في السوبر المصري الجديد، وقرار عرض الثلاثي للبيع نهائي وتحديدًا بعد انتهاء التحقيقات وإيقافهم شهر وبعد انتهاء الإيقاف الجهاز الفني له رؤيته حول الاستعانة بهم من عدمه".

واختتم: "حال تلقينا عرضا من النادي الأهلي للتعاقد مع فتوح سوف يتم مناقشة الأمر من مجلس الإدارة، وإجراء تصويت وتحقيق أقصى استفادة، ولكن حاليا لن نستبق الأحداث".