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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برنامج تدريبي لتأهيل العاملين بالحسنة على تطوير منظومة خدمات المحليات

برنامج تدريبي للعاملين
برنامج تدريبي للعاملين على تطوير منظومة الخدمات

ينفذ مجلس مدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء برنامجا تدريبيا لتأهيل العاملين بتطوير منظومة الخدمات بالمحليات.

وينظم البرنامج وزارة التخطيط بالتعاون مع المحافظة للعاملين بقطاع المحليات بديوان عام المحافظة ومجالس المدن، وذلك بقاعة التدريب بمجلس مدينة الحسنة.

قام بالتدريب كل من المهندس محمد فيصل، والمهندس أشرف مرزوق، مدربى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. 

 

وقال المهندس محمد فيصل إنه تم الانتهاء من تدريب جميع العاملين بالإدارات الخلفية بالمركز بديوان عام المجلس، ويستمر  حالياً تدريب العاملين بالوحدات القروية التابعة حتى نهاية الشهر الجاري.

وقد  تفقد المحاسب سعد خليل بغدادي، رئيس مركز ومدينة الحسنة، عملية التدريب، حيث وجه خالص الشكر والتقدير إلى وزارة التخطيط على جهودها لتطوير القطاع الحكومي.

كما وجه خالص الشكر والامتنان إلى فريق المهندسين القائمين على التدريب، وذلك لجهودهم المبذولة في تدريب جميع العاملين بمركز ومدينة الحسنة على المنظومة الإلكترونية.

ويهدف التدريب إلى تحقيق أقصى استفادة للمتدربين حول كيفية تطوير العمل والتعامل الإلكتروني مع الملفات في إطار تطوير القدرات البشرية مع بناء الجمهورية الجديدة.
 

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الحسنة برنامج تدريبي العاملين منظومة

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