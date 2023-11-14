رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: جيش الاحتلال لم ينجح عسكريا في غزة

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الإستطلاع الأسبق، إنه بعد 39 يوم من الحرب على غـزة العملية العسكرية مازالت لم تحقق أهدافها، مشيرا إلى أن الهدف الذي يحققونه على الأرض هو إبادة للشعب الفلسطيني.

وأضاف اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الإستطلاع الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه الآن تتم عملية ممنهجة، أولا: عسكريا، وعلى الأرض لم ينجحوا على الإطلاق، لأن هناك أسري فلسطينيين من حماس معهم ليقاتلوا أحد من حماس فى الأنفاق تحت الأرض، موضحا أن كل ما يجيدونه هو القصف الجوي.

وتابع اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الإستطلاع الأسبق: “إلى متي المجتمع الدولي يفيق ومجلس الأمن من أجل إصدار قرار لوقف إطلاق النار”.