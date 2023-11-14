ثقافة أرمنت بالأقصر تناقش جدل الحداثة في نقد الشعر العربي

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة حيث، عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "جدل الحداثة في نقد الشعر العربي".

أوضح د. النوبي عبد الراضي ماهيه الحداثة، والمستوى الحدثي للحداثة العربية، وخطاب الحداثة وشعرية النقد، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان" اليوم العالمي للتراث السمعي" حاضرتها سلوى جودة موضحا ٢٧ أكتوبر الإحتفال العالمي للتراث السمعي، وهدف المؤتمر حماية الصور المتحركة، ورفع مستوى الوعي بأهمية الوثائق والمواد السمعية.

أعد قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر محمود مرعي بعنوان "يا ناي"، ونفذت ورشة فنية بعنوان "عمل ميدالية عنقود" نفذتها مشيرة محمد، مستخدمة خرز كريستال ووردات وميدالية وحلقات، ونفذت ورشة فنية بعنوان "عمل سبحة" نفذتها رنا محمد مستخدمة، خرز لافا وخيط سلك وفاصل سبح، كما نفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة مشغولات يدوية "ديكورات المنزل" نفذتها أسماء أحمد.

أقام قصر ثقافة الطفل دوري ثقافي لرواد القصر أدارته حنان عبد الظاهر، بجانب ذلك أعد قصر ثقافة الطارف ورشة حكي بعنوان "دور المرأة الريفية" أوضح محمد علي من خلالها دور ومهام المرأة الريفية، والمرأة الريفية والصناعات الريفية وواجب المجتمع تجاهها، بينما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالحلة ورشة حكي قصة بعنوان "الاوزة وبيضها الذهبي "تأليف شوقي على هيكل سردتها سارة عبد الوهاب.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني ورئيس أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.