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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تبادل رهائن ووقف إطلاق النار.. تفاصيل صفقة مرتقبة بين الاحتلال وحماس

صفقة وشيكة بين إسرائيل
صفقة وشيكة بين إسرائيل وحماس

كشف مسؤول إسرائيلي لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن صفقة أولية مع حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" تقضي بإطلاق سراح العشرات من النساء والأطفال الذين تحتجزهم في قطاع غزة على وشك أن تؤتي ثمارها، ويمكن الإعلان عنها في غضون أيام.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن المسؤول قوله إن: "المخطط العام للصفقة مفهوم".

ويقول التقرير إنه بموجب المخطط الناشئ، سيتم إطلاق سراح الرهائن في مجموعات، مقابل النساء الفلسطينيات والشباب المسجونين في إسرائيل.

كما يقول التقرير إن إسرائيل تسعى إلى إطلاق سراح 100 امرأة وطفل يعتقد أن حماس تحتجزهم، في حين أشارت المقاومة إلى استعدادها لإطلاق سراح 70.

ويستشهد بمسؤولين عرب يقولون إن هناك ما لا يقل عن 120 امرأة وشابا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية يمكن إطلاق سراحهم في المقابل.

كما ستوافق إسرائيل أيضا على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة تصل إلى خمسة أيام، من أجل السماح بمرور آمن للرهائن وتدفق المساعدات للمدنيين في غزة، وفقا للتقرير.

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