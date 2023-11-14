الشباب والرياضة بالشرقية تُنظم ندوة بعنوان "العلم والأخلاق وأثرهما في بناء المجتمع"

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

من جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أن المديرية سوف تقوم بتنظيم ندوه تثقيفية، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية، بعنوان " العلم والأخلاق وأثرهما في بناء المجتمع " يتم عرضها اليوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر 2023 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة علي الفيس بوك وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزاره الشباب والرياضة أنه من المقرر أن يقوم الشيخ وائل محمد رضوان من علماء الازهر الشريف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة التي يبين فيها العلاقة بين العلم والأخلاق وكيف تكون علاقة تكاملية فلا أثر طيب للعلم بدون أخلاق ولا أخلاق صحيحة من غير علم يبصّر ويرشد للصواب، كما يوضح مفهوم الأخلاق في الإسلام وأثرها في إصلاح الفرد والمجتمع ومنزلتهما والعلاقة الوثيقة بينهما فمن خلال العلم والأخلاق ترتقى الأمم.