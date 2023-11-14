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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أخبار تهمك.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. تفاصيل حالة الطقس

أخبار تهمك
أخبار تهمك

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء 14-11-2023، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.
 

القاهرة 26.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14 نوفمير 2023

قدّمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا عن  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر2023.

واستعرض التقرير، المذاع في برنامج «صباح البلد»،  عبر فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء:


العظمى الصغرى
القاهرة 26 - 20
الإسكندرية 25 - 19
الإسماعيلية 27 - 19
الغردقة 32 -22
أسوان 33 - 23
سوهاج 30 - 19
المنيا 28 -18

 

عيار 21 مفاجأة.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023

قدمت الإعلامية نهاد سمير تقريراً عن  أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 14 نوفمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد".

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.


سجل سعر الذهب اليوم:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2954 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2585 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2216 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب، فسجل 20680 جنيها.

 

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023

استعرضت الإعلامية نهاد سمير تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه  اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”.
 

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء:


سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو
سعر اليورو 32.03 جنيه للبيع، و 32.92 جنيه للشراء


سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 37.82 جنيه للبيع، و37.74 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.17  جنيه للبيع، و99.82 جنيه للشراء.

الذهب سعر الدولار العملات الأجنبية والعربية الأرصاد درجات الحرارة

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