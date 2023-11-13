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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار ورياح.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية بشأن طقس الساعات القادمة

السعودية
السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية، في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأثنين، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى المدينة المنورة.

كما توقعت الأرصاد السعودية تشكل الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة خاصةً الساحلية منها.

وأشار التقرير الأرصاد السعودية إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-35 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي و الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة.

ووفقا للأرصاد، سيرتفع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف تصل إلى أكثر من مترين ونصف على الجزء الشمالي والجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة.

أما حالة عن البحر، قالت الأرصاد السعودية، إن الأمواج ستكون خفيفة على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والجنوبي يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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