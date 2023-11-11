العربي الإفريقي للاستثمار: السعودية لم تتوقف عن دعم غزة

علق عيد العيد رئيس المركز العربي الأفريقي للاستثمار والتسهيلات، على أعمال القمة العربية الإسلامية المنعقدة في الرياض لبحث الأوضاع بقطاع غزة وبمشاركة الرئيس السيسي.

وقال عيد العيد في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن السعودية مستمرة في دعم قطاع غزة منذ سنوات طويلة ومستمرة حتى الآن ".

وأضاف عيد العيد:" حجم الدعم المقدم لغزة حتى الآن حوالي 140 مليون دولار "، مضيفا:" المملكة لم تتوقف عن دعم الشعب الفلسطيني في أي وقت وهذه هي سياسة المملكة ، وما تفعله السعودية مع غزة واجب إسلامي وعربي ".

وفي سياق آخر قال عيد العيد :" هناك تقارب ثقافي واجتماعي بين الدول العربية وقارة أفريقيا ".

وأضاف عيد العيد :" السعودية لم تنسى القارة الأفريقية وقدمت مساعدات كثيرة لها في حوالي 43 دولة أفريقية ، وعدد المشاريع التي نفذت تجاوزت 430 مشروع بقيمة 43 مليار ريال سعودي ".

وتابع عيد العيد:" السعودية تسعى إلى المزيد من الاستثمار والشراكة مع القارة الأفريقية".