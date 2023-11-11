هذه نكبة غزة 2023 | وزير إسرائيلي يتسبب بعاصفة ضخمة على الهواء

تسبب وزير الزراعة الإسرائيلي، آفي ديختر ، مساء اليوم السبت، بعاصفة ضخمة داخل إسرائيل، بسبب تصريحات أدلى بها عن الحرب في غزة على الهواء مباشرة.

وقالت وسائل الإعلام العبرية، إن وزير الزراعة وعضو مجلس الوزراء آفي ديختر، أثار ضجة كبيرة بعد أن تحدث على القناة 12 بشأن القتال في قطاع غزة وقال إنه من وجهة نظر عملياتية، ليس من الممكن إدارة حرب بالطريقة التي يقودها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف ديختر، بحسب القناة العبرية: عندما تكون الناس بين الدبابات وبين الجنود خلال المعارك فأن هذه هي نكبة غزة 2023".

وأضاف ديختر أيضًا: لا نعرف كيف ستنتهي الحرب، لأن مدينة غزة تقع على ثلث قطاع غزة، نصف السكان ولكن ثلث القطاع فقط، وهناك ثلثان آخران من غزة، وستة آخرين مخيمات اللاجئين".