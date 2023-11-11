عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هذه نكبة غزة 2023 | وزير إسرائيلي يتسبب بعاصفة ضخمة على الهواء

وزير الزراعة الإسرائيلي
وزير الزراعة الإسرائيلي آفي ديختر

تسبب وزير الزراعة الإسرائيلي، آفي ديختر ، مساء اليوم السبت، بعاصفة ضخمة داخل إسرائيل، بسبب تصريحات أدلى بها عن الحرب في غزة على الهواء مباشرة.

وقالت وسائل الإعلام العبرية، إن وزير الزراعة وعضو مجلس الوزراء آفي ديختر، أثار ضجة كبيرة بعد أن تحدث على القناة 12 بشأن القتال في قطاع غزة وقال إنه من وجهة نظر عملياتية، ليس من الممكن إدارة حرب بالطريقة التي يقودها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف ديختر، بحسب القناة العبرية: عندما تكون الناس بين الدبابات وبين الجنود خلال المعارك فأن هذه هي نكبة غزة 2023".

وأضاف ديختر أيضًا: لا نعرف كيف ستنتهي الحرب، لأن مدينة غزة تقع على ثلث قطاع غزة، نصف السكان ولكن ثلث القطاع فقط، وهناك ثلثان آخران من غزة، وستة آخرين مخيمات اللاجئين".

وزير الزراعة الإسرائيلي آفي ديختر جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة مخيمات اللاجئين نكبة غزة 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتصار ساحق للمقاومة.. جثث جنود الاحتلال تملأ الشوارع.. ولغز رقم 1111

البرق يشتعل على هذه المناطق يصاحبه سقوط أمطار.. بيان عاجل من الأرصاد| صور

ماذا قال خالد بيبو عن تصعيد ناشئين بالأهلي في غياب الدوليين| خاص

كسر حاجز الـ 1400.. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

وقع العقود .. أحمد حسن يكشف مفاجآت داخل بيراميدز

شبورة وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد

هاني سرحان يحتفل بحفل زفافه على بسمة داوود في هذا الموعد

عمرو دياب يتعاون مع الشاعر مصطفى حدوتة في أغنية “يا قمر”

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة ردا على الزمالك: فيتوريا حر في اختياراته

صحيفة عبرية تكشف الخطوط العريضة لصفقة محتملة بين حماس وإسرائيل

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 140 ألف جنيه

ثروت سويلم: تصريحاتي حول مشاركة الزمالك بالسوبر المصري اتفهمت غلط

ثروت سويلم: اشتباكات الجماهير تشعرنا بالحرج أمام الجهات الأمنية

مظاهرات حاشدة أمام منزل بايدن دعما لأهل غزة.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهتم بكل خطوة.. أسما شريف منير تتغزل في طليقها

سهل ولذيذ.. طريقة عمل التراميسو

8 أسباب لـ ألم الحوض عند النساء| تعرفي عليها

أحالتها لمحكمة القاهرة| تطورات جديدة بقضية سلمى الشيمي.. واعترافاتها تضعها بموقف محرج

فيديو

تحذيرات وطرح حلول.. ماذا قال الرئيس السيسي في قمة الرياض عن غزة

المـ.قاومـ.مة تنتصر .. هزيمة كبيرة لجنـ.ود الاحـ.تلال في شوارع غ.ز.ة

في صمت وبعد عام ونصف.. سبب انفصال الفنان ياسر فرج عن زوجته الثانية

القمة العربية تدين انتهاكات الاحتلال وتكشف فشل مجلس الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قرار إنساني أؤيده بشدة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ