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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى البرغوثي: إسرائيل تمارس تطهيرا عرقيا وقصفا مكثفا في شمال غزة

صدى البلد

حذر الدكتور مصطفى البرغوثي رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية من مخطط إسرائيلي يستعد لقصف جنوب قطاع غزة؛ للضغط عليهم والنازحين للهجرة إلى مصر، قائلاً: "من أهم قرارات القمة العربية اليوم، رفض التهجير القسري، فالموقف الصلب الذي أبدته مصر؛ أكدته قرارات القمة تجاه هذه المسألة، وقد عطل وعرقل المخطط الذي كان يعتمد على تكثيف القصف، ودفع سكان القطاع للنزوح إلى مصر".

وأضاف في مداخلة عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "قرارات جيدة، لكن هناك قرارات قد تكون حاسمة بشكل أكبر، تتمثل في إيقاف تطبيع الدول، وأن يكون مرهونا بإنهاء الاحتلال، ولكن هناك بعض الدول ما زالت ماضية في التطبيع ولم توقفه".

مدينة غزة

وأردف: إسرائيل تمارس تطهيرا عرقيا وقصفا مكثفا في شمال القطاع ومدينة غزة، ومن ثم تكثيف القصف جنوبا، و49% من شهداء القطاع نتاج عمليات القصف، والآن يجري التخطيط لتكثيف القصف جنوبا؛ للضغط على مصر لقبول النازحين".

وأكمل: "بعض الدول العربية ما زالت مطبعة مع إسرائيل، ولم تطرد سفرائها، وهناك فرصة لعزل حكومة إسرائيل عالميا، ولكنها لم تُستغل في القمة العربية، وهناك ثورة عالمية ضد حكومة اليمين يمكن استغلالها، خاصة أن نتنياهو قال بوضوح، إنه سيحتل قطاع غزة مرة أخرى، ولفترة غير محددة.

التهجير القسري الإعلامية لميس الحديدي القمة العربية المبادرة الوطنية الفلسطينية الدول العربية إسرائيل

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