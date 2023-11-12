مدير بمركز الملك سلمان للإغاثة يشكر مصر لتسهيل وصول المساعدات السعودية لغزة

أكد مبارك الدوسري مدير إدارة الفروع بمركز الملك سلمان للإغاثة، أن فلسطين في وجدان كل مسلم عربي وفي وجدان الشعب السعودي قيادة وأمة، ولذلك العمل الإنساني في فلسطين مستمر على مدار السنوات الماضية.

وأضاف الدوسري، خلال لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح، أنه في ظل الأحداث المأساوية بقطاع غزة، وجه خادم الحرمين الشريفين بإطلاق حملة شعبية من المملكة لتصل للأشقاء في فلسطين.

ايصال المساعدات

وتابع أنه تم العمل والتنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة في مصر لإيصال تلك المساعدات، وأوجه الشكر لمصر على تسهيل وصول المساعدات السعودية لغزة عبر معبر رفح، والتي تضم مساعدات نوعية من المواد الغذائية والإيوائية والخيام والمواد الطبية، وهي طلائع الجسر الجوي الذي استمر انطلاقه من المملكة لمصر حيث وصل حتى الآن ما يقارب من 5 رحلات بأكثر من 245 طن من مختلف المواد الغذائية.

