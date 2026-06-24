مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24-6-2026 .. والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء 24-6-2026 العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، لعل أبرزها مباراتي المغرب مع هايتي والبرازيل أمام اسكتلندا في الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.





مواعيد مباريات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

البوسنة والهرسك X قطر - 10 مساء - beIN Sports MAX 1

سويسرا X كندا - 10 مساء - beIN Sports MAX 2

المغرب X هايتي - 1 فجر الخميس - beIN Sports MAX 1

أسكتلندا X البرازيل - 1 فجر الخميس - beIN Sports MAX 2

التشيك X المكسيك - 4 فجر الخميس - beIN Sports MAX 1

جنوب أفريقيا X كوريا الجنوبية - 4 فجر الخميس - beIN Sports MAX 2