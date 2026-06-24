الجولة الأخيرة تُشعل الحسابات.. قطر تبحث عن معجزة التأهل وكندا تقترب من إنجاز تاريخي في مونديال 2026

دخلت منافسات كأس العالم 2026 مرحلة الحسابات المعقدة مع انطلاق الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات حيث تتباين الطموحات بين منتخبات ضمنت العبور مبكراً وأخرى تتشبث بآخر خيوط الأمل فيما تفرض معادلة أفضل أصحاب المركز الثالث نفسها على العديد من الفرق الباحثة عن النجاة.

وتتجه الأنظار إلى المجموعة الثانية التي تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات خلف الصراع على الصدارة بينما تشهد المجموعة الأولى معركة شرسة على البطاقة الثانية خلف المكسيك التي حسمت تأهلها مبكراً.

قطر تخوض مباراة الفرصة الأخيرة

يخوض المنتخب القطري مواجهة مصيرية أمام البوسنة والهرسك في مدينة سياتل تحت شعار "لا بديل عن الفوز" بعدما اكتفى بحصد نقطة واحدة من أول جولتين إثر التعادل مع سويسرا والخسارة الثقيلة أمام كندا بستة أهداف مقابل هدف.

وتسببت السقوط القاسي أمام أصحاب الأرض في تعقيد موقف العنابي الذي أصبح مطالباً بالفوز فقط للإبقاء على آماله في بلوغ الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه مستفيداً من نظام تأهل أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويبحث المنتخب القطري عن تجاوز خيبة المشاركة الأولى على أرضه في نسخة 2022 التي ودعها بثلاث هزائم متتالية بينما تبدو مباراة البوسنة بمثابة اختبار حاسم للمدرب الإسباني جولين لوبيتيغي الذي يطمح لتحقيق انتصاره الأول مع المنتخب الخليجي.

غير أن المهمة لن تكون سهلة خاصة في ظل الغيابات المؤثرة التي يعاني منها الفريق بعد إيقاف همام الأمين وعاصم مادبو إثر طردهما في المباراة الماضية أمام كندا وهي المواجهة التي شهدت الإصابة الخطيرة للاعب الكندي إسماعيل كوني.

البوسنة تتمسك بالحلم

بدوره يدخل المنتخب البوسني اللقاء بالهدف ذاته بعدما جمع نقطة واحدة فقط من مباراتين ليصبح الفوز السبيل الوحيد للإبقاء على حظوظه في مواصلة المشوار.

ويأمل القائد المخضرم إدين دزيكو في قيادة منتخب بلاده إلى إنجاز تاريخي رغم غياب المدافع طارق محرموفيتش بسبب الإيقاف عقب طرده خلال الخسارة أمام سويسرا.

وتحمل المواجهة أهمية استثنائية للفريقين إذ إن الخاسر سيودع البطولة رسمياً بينما سيبقى الفائز مترقباً لنتائج بقية المجموعات أملاً في خطف إحدى بطاقات أفضل أصحاب المركز الثالث.

كندا على أعتاب كتابة التاريخ

وفي المباراة الثانية بالمجموعة ذاتها تستضيف كندا نظيرتها سويسرا في فانكوفر في لقاء يحدد متصدر المجموعة بعدما جمع كل منتخب أربع نقاط من أول جولتين.

وبات المنتخب الكندي قريباً من تحقيق إنجاز غير مسبوق ببلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه مستفيداً من البداية القوية التي توجها بالفوز الكاسح على قطر.

ويكفي أصحاب الأرض الحصول على نقطة التعادل لضمان التأهل بل والحفاظ على فرصة خوض مباريات الأدوار الإقصائية أمام جماهيرهم في فانكوفر.

أما المنتخب السويسري فقد استعاد توازنه سريعاً بعد تعادله مع قطر في الجولة الأولى ليحقق فوزاً كبيراً على البوسنة بأربعة أهداف مقابل هدف ويصبح بحاجة إلى نتيجة إيجابية لحسم الصدارة في ظل امتلاكه أربع نقاط تجعله الأقرب لبلوغ دور الـ32.