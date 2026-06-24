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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع مفاجئ في أسعار 10 سلع غذائية.. والبيض يخالف الاتجاه ويرتفع في الأسواق اليوم

انخفاض أسعار 10 سلع غذائية أساسية اليوم بالأسواق
انخفاض أسعار 10 سلع غذائية أساسية اليوم بالأسواق
رانيا أيمن

شهدت أسعار السلع الغذائية في الأسواق المصرية اليوم تباينًا ملحوظًا، حيث انخفضت أسعار أكثر من 10 سلع أساسية يحرص المواطنون على شرائها بشكل يومي، في مقدمتها المكرونة والسكر والزيوت والفول والدقيق، بينما ارتفعت أسعار عدد محدود من السلع أبرزها كرتونة البيض والأرز المعبأ والعدس الأصفر، وفقاً لأحدث البيانات الرسمية المعلنة.

أسعار البيض اليوم في الأسواق

سجلت كرتونة البيض الأبيض ارتفاعًا بقيمة 1.65 جنيه لتصل إلى 101.23 جنيه، 

بينما تراجع سعر البيضة البيضاء الواحدة بنحو 11 قرشًا ليسجل 4.31 جنيه.

سعر البيض اليوم

كما انخفض سعر كرتونة البيض البلدي بقيمة 1.01 جنيه لتسجل 120.38 جنيه، 

فيما تراجع سعر البيضة البلدي الواحدة بنحو 11 قرشًا ليسجل 4.94 جنيه، 

وانخفض سعر البيضة الحمراء بنحو 12 قرشًا ليسجل 4.46 جنيه.

السلع التي انخفضت أسعارها اليوم

شهدت الأسواق تراجع أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، وجاءت أبرز الانخفاضات كالتالي:

  • المكرونة المعبأة 400 جرام: تراجعت 5.43 جنيه لتسجل 22.87 جنيه.
  • العدس الصحيح المعبأ: انخفض 4.53 جنيه ليسجل 63.9 جنيه.
  • الشاي السائب: تراجع 2.13 جنيه ليسجل 244.46 جنيه للكيلو.
  • زيت عباد الشمس: انخفض 1.48 جنيه ليسجل 99.34 جنيه للتر.
  • البيض البلدي (كرتونة): تراجع 1.01 جنيه ليسجل 120.38 جنيه.
  • زيت عباد الشمس: انخفض 96 قرشًا ليسجل 99.86 جنيه للتر.
  • زيت الذرة: تراجع 79 قرشًا ليسجل 119.57 جنيه للتر.
  • الفول المعبأ: انخفض 77 قرشًا ليسجل 61.87 جنيه للكيلو.
  • السكر المعبأ: تراجع 71 قرشًا ليسجل 35.43 جنيه للكيلو.
  • الفول المجروش: انخفض 55 قرشًا ليسجل 61.53 جنيه للكيلو.
  • الدقيق المعبأ: تراجع 33 قرشًا ليسجل 26.37 جنيه للكيلو.
  • المكرونة السائبة: انخفضت 22 قرشًا لتسجل 26.1 جنيه للكيلو.
البقوليات
  • شاي العروسة 40 جرام: تراجع 17 قرشًا ليسجل 10.95 جنيه.
  • شاي ليبتون 40 جرام: انخفض 16 قرشًا ليسجل 12.86 جنيه.

السلع التي ارتفعت أسعارها اليوم

في المقابل، ارتفعت أسعار عدد محدود من السلع خلال تعاملات اليوم، وجاءت كالتالي:

  • كرتونة البيض الأبيض: ارتفعت 1.65 جنيه لتسجل 101.23 جنيه.
  • العدس الأصفر المعبأ: ارتفع 35 قرشًا ليسجل 67.82 جنيه للكيلو.
  • الأرز المعبأ: ارتفع 8 قروش ليسجل 34.87 جنيه للكيلو.
  • المكرونة المعبأة (كيلو): ارتفعت 6 قروش لتسجل 28.36 جنيه للكيلو.
السلع أسعار السلع اليوم سعر كرتونة البيض سعر كيلو الأرز اليوم سعر السكر اليوم سعر كيلو المكرونة اليوم أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق

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