تراجع مفاجئ في أسعار 10 سلع غذائية.. والبيض يخالف الاتجاه ويرتفع في الأسواق اليوم

شهدت أسعار السلع الغذائية في الأسواق المصرية اليوم تباينًا ملحوظًا، حيث انخفضت أسعار أكثر من 10 سلع أساسية يحرص المواطنون على شرائها بشكل يومي، في مقدمتها المكرونة والسكر والزيوت والفول والدقيق، بينما ارتفعت أسعار عدد محدود من السلع أبرزها كرتونة البيض والأرز المعبأ والعدس الأصفر، وفقاً لأحدث البيانات الرسمية المعلنة.

أسعار البيض اليوم في الأسواق

سجلت كرتونة البيض الأبيض ارتفاعًا بقيمة 1.65 جنيه لتصل إلى 101.23 جنيه،

بينما تراجع سعر البيضة البيضاء الواحدة بنحو 11 قرشًا ليسجل 4.31 جنيه.

كما انخفض سعر كرتونة البيض البلدي بقيمة 1.01 جنيه لتسجل 120.38 جنيه،

فيما تراجع سعر البيضة البلدي الواحدة بنحو 11 قرشًا ليسجل 4.94 جنيه،

وانخفض سعر البيضة الحمراء بنحو 12 قرشًا ليسجل 4.46 جنيه.

السلع التي انخفضت أسعارها اليوم

شهدت الأسواق تراجع أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، وجاءت أبرز الانخفاضات كالتالي:

المكرونة المعبأة 400 جرام: تراجعت 5.43 جنيه لتسجل 22.87 جنيه.

العدس الصحيح المعبأ: انخفض 4.53 جنيه ليسجل 63.9 جنيه.

الشاي السائب: تراجع 2.13 جنيه ليسجل 244.46 جنيه للكيلو.

زيت عباد الشمس: انخفض 1.48 جنيه ليسجل 99.34 جنيه للتر.

البيض البلدي (كرتونة): تراجع 1.01 جنيه ليسجل 120.38 جنيه.

زيت عباد الشمس: انخفض 96 قرشًا ليسجل 99.86 جنيه للتر.

زيت الذرة: تراجع 79 قرشًا ليسجل 119.57 جنيه للتر.

الفول المعبأ: انخفض 77 قرشًا ليسجل 61.87 جنيه للكيلو.

السكر المعبأ: تراجع 71 قرشًا ليسجل 35.43 جنيه للكيلو.

الفول المجروش: انخفض 55 قرشًا ليسجل 61.53 جنيه للكيلو.

الدقيق المعبأ: تراجع 33 قرشًا ليسجل 26.37 جنيه للكيلو.

المكرونة السائبة: انخفضت 22 قرشًا لتسجل 26.1 جنيه للكيلو.

شاي العروسة 40 جرام: تراجع 17 قرشًا ليسجل 10.95 جنيه.

شاي ليبتون 40 جرام: انخفض 16 قرشًا ليسجل 12.86 جنيه.

السلع التي ارتفعت أسعارها اليوم

في المقابل، ارتفعت أسعار عدد محدود من السلع خلال تعاملات اليوم، وجاءت كالتالي: