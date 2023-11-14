محافظ القليوبية يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات

ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماع لجنة القيادات للتجديد لوظيفة مدير عام الخدمة المدنية بمديرية التنظيم والإدارة وذلك لمتابعة أدائهم خلال فترة توليهم تلك الوظائف.



جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني للمحافظة وسماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم وامام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي والدكتور طارق الششتاوي أستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنها وأعضاء اللجنة المشكلة.



وأوضح محافظ القليويبة أن المحافظة تسعى دائما لاختيار أفضل العناصر لشغل الوظائف القيادية ممن لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل تطبيقًا لقواعد ومباديء الكفاءة والشفافية.