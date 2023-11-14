صحف الإمارات| زلزال بقوة 6.1 ريختر يضرب المحيط الهندي.. مذكرة دبلوماسية :موقف فرنسا ليس مفهوماً في الشرق الأوسط ..استشهاد 11 ألفاً و240 فلسطينياً جراء القصف الإسرائيلي

طيران الإمارات تبني منشأة هندسية جديدة بتكلفة 950 مليون دولار في «دبي ورلد سنترال»

توقعات باستخدام 500 مليون شخص خدمات الاتصال عبر الأقمار الصناعية 2030

زلزال بقوة 6 ريختر يضرب المحيط الهندي



نشرت صحف الإمارات ، اليوم الثلاثاء، عن أبرز الموضوعات المحلية والدولية التي تهم المواطن العربي.

صحيفة البيان

نشرت صحيفة البيان عن إعلان طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، اليوم عن استثمار ضخم بقيمة 950 مليون دولار أميركي لبناء منشأة هندسية جديدة فائقة الحداثة في دبي وورلد سنترال.

وسوف تقام المنشأة الهندسية على مساحة مليون متر مربع، وستصبح المنشأة الأكبر والأكثر تطوراً التي تديرها أية ناقلة جوية في العالم، ما يعطي دفعة قوية للبنية التحتية للطيران ذات المستوى العالمي في دبي.

وصُمّمت المنشأة خصيصاً لدعم أسطول طيران الإمارات ومتطلبات التشغيل حتى أربعينيات القرن الحالي، وستكون أيضاً مركزاً للتميز في خدمات هندسة الطيران التجاري في الشرق الأوسط، مع إمكانية توفير طاقة احتياطية لمشغلي طيران آخرين.



كما نشرت البيان عن إصدار الاتحاد العالمي لمشغلي الأقمار الصناعية (GSOA) أمس مدونته لقواعد السلوك الخاصة باستدامة الفضاء، داعياً المُشغلين إلى تنفيذ ممارسات مسؤولة تُسهم في الحد من مخاطر الاصطدام في المدار وتقلل من خطر انتشار الحطام غير القابل للتتبع وتحمي البشر في الفضاء وتحد من تأثيرها على الأنشطة الفلكية.

توفر خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية إمكانيات الاتصال الأساسية التي تُكمّل الشبكات الأرضية وتسهم في تقديم خدمات الاتصال والتغطية الشاملة. ويمكن أن يساعد الاتصال عبر الأقمار الصناعية بشكل كبير في تقليص الفجوة الرقمية اليوم، حيث من المتوقع أن يتضاعف عدد مستخدمي خدمات الاتصال بالنطاق العريض عبر الأقمار الصناعية إلى 500 مليون شخص على الأقل بحلول العام 2030.

ويعتبر الاتحاد العالمي لمشغلي الأقمار الصناعية منظمة عالمية تمثل أكثر من 70 عضواً وتضم مشغلي الأقمار الصناعية في جميع المدارات وجهات الإطلاق والموردين والشركاء.

وباعتبارها جمعية الأقمار الصناعية الوحيدة في العالم التي تم تأسيسها على مستوى الرؤساء التنفيذيين، فهي تأخذ زمام المبادرة في مواجهة التحديات العالمية واغتنام الفرص وتوفير صوت موحد لقطاع الأقمار الصناعية.

وقال علي الهاشمي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العالمي لمشغلي الأقمار الصناعية والرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات: نتوقع أن يعود النمو المتواصل لقطاع الأقمار الصناعية بفوائد اجتماعية واقتصادية جمة تبلغ قيمتها أكثر من 250 مليار دولار على مستوى العالم.

ومن المهم أن تعمل وتتعاون جهات القطاع معاً لتنفيذ الممارسات المستدامة الأساسية التي ستمكن العالم من مواصلة الاستفادة من إمكانات الأقمار الصناعية.



صحيفة الخليج

نشرت صحيفة الخليج عن كتابة كثر من عشرة سفراء ودبلوماسيين فرنسيين يعملون في الشرق الأوسط والمغرب العربي مذكّرة جماعية وقّعوا عليها وأرسلوها إلى قصر الإليزيه ووزارة الخارجية، ونسبت الصحيفة إلى دبلوماسي في باريس قوله إن المذّكرة تحمل مواصفات الانشقاق، وقد جاء فيها أن «موقف فرنسا في بداية الأزمة ليس مفهوماً في الشرق الأوسط، وهو يشكّل قطيعة مع موقفها التقليدي المتوازن بين ‏الفلسطينيين والإسرائيليين».



وأوضح الدبلوماسي الذي اطّلع على المذكّرة، بحسب لو فيغارو أن «السفراء والدبلوماسيين يلاحظون بأسف، خسارة فرنسا لمصداقيتها وتأثيرها في العالم العربي، حيث تسود صورة سلبية عن بلدنا»، وتلمّح المذكّرة وإن بشكل دبلوماسي إلى أن كلّ ذلك هو «نتيجة المواقف التي اتخذها رئيس الجمهورية مؤخراً».

وردّاً على ما جاء في المذّكرة قال مسؤولون في الإليزيه ووزارة الخارجية لـ«لوفيغارو» إن «السياسة الخارجية لفرنسا تقرّرها في النهاية السلطات المنتخبة، أي رئيس الجمهورية وحكومته، ومن ضمنها وزيرة الخارجية».

وتضيف «لو فيغارو» أن دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية التي يتبع لها الموقعون على المذكّرة لم يؤخذ رأيها مسبقاً لدى كتابة وتوقيع نصّها، إلا أن دبلوماسيين كثيرين ممّن يعملون في مقرّ الوزارة في باريس يدعمونها سرّاً.

وأخيراً تشير صحيفة «لو فيغارو» إلى أن المذكّرة تعتبر «أن عدم الثقة بفرنسا عميق في العالم العربي، ويمكن أن يستمرّ طويلاً» وأشار السفراء والدبلوماسيون إلى أن ما يقوله البعض في الدول التي يعمل بها هؤلاء هو أن «خطاب فرنسا القائم على الإنسانية يتناقض مع المقاربة الجديدة» التي عكسها موقف ماكرون غير المتوازن، كما جاء في المذكّرة، لكن الموقّعين عليها استدركوا قائلين إن انتقادات الرئيس القاسية لإسرائيل خلال المقابلة التي أجرتها معه قناة «بي بي سي» البريطانية قبل أيام «تشير إلى أنه فهم أن موقفه يجب أن يتطور» في اتجاه العودة إلى موقف متوازن.

كما نشرت الخليج عن تصريحات مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية لوكالة فرانس برس إن «179 جثة» على الأقل دفنت الثلاثاء في «قبر جماعي» في موقع المؤسسة الاستشفائية، موضحاً أن بينهم سبعة أطفال خدج توفوا جراء انقطاع الكهرباء.

وأضاف: «اضطررنا إلى دفنهم في قبر جماعي»، مشيراً إلى أن «جثثاً تنتشر في ممرات المستشفى والكهرباء مقطوعة عن برادات المشارح» مع عدم دخول أي كمية من الوقود إلى قطاع غزة منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقتل حتى الآن بحسب وزارة الصحة في غزة 11 ألفاً و240 فلسطينياً جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المحاصر بحراً وجواً وبراً، وبين القتلى 4630 طفلاً و3130 امرأة.

وأعلن الجيش أنه يستمر في شن غارات تستهدف منشآت في مقار حكومية في وسط السكان المدنيين بما يشمل مدارس وجامعات ومساجد.

وتفيد الأمم المتحدة بأن قرابة عشرة آلاف فلسطيني من مرضى وطواقم ونازحين من القتال، موجودون في موقع مستشفى الشفاء، وقد يكون العدد أكبر بحسب مسؤولين محليين، وحذرت منظمة عالمية من أن «الوضع خطر للغاية وغير إنساني».

صحيفة الاتحاد

ونشرت صحيفة الاتحاد عن تسجيل "الأرصاد" زلزالاً بقوة 6.1 درجة جنوب المحيط الهندي.

وسجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ"المركز الوطني للأرصاد" زلزالاً بقوة 6.1 درجة – ريختر في جنوب المحيط الهندي، الساعة 11:00 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد في منصة( إكس).

كما نشرت الاتحاد عن زلزال ضرب بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر جزيرة مينداناو بالفلبين صباح اليوم الثلاثاء. وذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أن الزلزال وقع صباح اليوم الثلاثاء الساعة 08:10 بالتوقيت المحلي (الساعة 00:10 بتوقيت جرينتش).

وأوضح المركز أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، عند التقاء خط عرض 6.18 درجة شمالا وخط طول 124.78 درجة شرقا.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.