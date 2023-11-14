80 مليون جنيه لأعمال الإحلال والتجديد بمحطات رفع خط مياه قنا سفاجا

تفقد المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر أعمال إحلال وتجديد الأعمال الكهروميكانيكية بمحطات رفع مياه خط قنا_ سفاجا، الجاري تنفيذها بتكلفة 80 مليون جنيه لرفع كفاءة العمل بالمحطات والروافع وتحسين كميات المياه المنتجة.

وشدد عيسي على الالتزام بمعايير التشغيل والصيانة بجميع محطات ومواقع الشركة مع اتخاذ الإجراءات الخاصة بمراقبة جودة مياه الشرب والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والصحية.

كما ألتقي رئيس الشركة بالعاملين للاستماع إلي أرائهم ومقترحاتهم حول تحسين سير العمل مما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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