ندوة تعريفية لتنفيذ 1500 مشروع بمنح لا ترد بالمنيا بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، بالتعاون مع مؤسسة المصري للتنمية والتعليم ندوة تعريفية لبدء تنفيذ 1500 مشروع بمنح لا ترد، وذلك في إطار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة والأسرة المصرية، وفي إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا .

جاء ذلك بحضور عامر طه رئيس مركز ديرمواس، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وإيمان صلاح منسق المحافظة ممثل من البنك الدولي ومدير مؤسسة المصري للتنمية والتعليم ومدير مشروع نقدر.

أوضح رئيس المركز، أن الندوة تضمنت التعريف بأهداف المشروع حيث يسعى إلى زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة وتمكينها من خلال التنمية الشاملة والمستدامة للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال التجارية وترويج ثقافة ريادة الأعمال للمرأة المصرية في قطاعات مختلفة منها الأعمال التجارية الزراعية والتكنولوجيا للمساهمة في خلق فرص عمل مناسبة للمرأة في هذه القطاعات، وكذلك دعم وتحسين أداء المجموعات الانتاجية بضم المزيد من العمالة النسائية و إتاحة الخدمات المالية وغير المالية لرائدات الأعمال وفقا لاحتياجاتهن .