بمشاركة 11 دولة| مصر تستضيف البطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة

تستعد مصر لاستضافة البطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة بنين وبنات، خلال الفترة من 17 حتى 27 نوفمبر الجاري.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ورئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ومن المقرر أن يشارك في منافسات البطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة بنين وبنات 11 دولة هي : فلسطين - السعودية - لبنان - الأردن - المغرب - الكويت - عمان - العراق - الجزائر - ليبيا - مصر.

البوستر الرسمي للبطولة

وتقام منافسات كرة القدم والسباحة على مستوى البنين والبنات للفئة العمرية مواليد 2008 و2009، على ستاد الدفاع الجوي.

ومن جانبها أكدت الدكتورة إيمان محمد حسن نائب رئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة المدرسية ، ورئيس اللجنة العليا المنظمة لـ البطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة بنين وبنات ، أن الاستعدادات تسير بشكل جيد لإستضافة فعاليات البطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة بنين وبنات ، التي تقام بتنظيم الاتحادين المصري والعربي للرياضة المدرسية.

وأشارت الدكتورة إيمان محمد حسن نائب رئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة المدرسية ، ورئيس اللجنة العليا المنظمة لـ البطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة بنين وبنات ، إلى أنه تم تشكيل اللجان المختلفة لـ البطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة بنين وبنات ، والتي تضم تامر فكري مديرا للبطولة، وزهرة سليم نائب عام مدير البطولة، والدكتور جمال محمد علي نائب مدير البطولة لكرة القدم، وخالد عوض نائب مدير البطولة للسباحة.

وأوضحت الدكتورة إيمان محمد حسن نائب رئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة المدرسية ، ورئيس اللجنة العليا المنظمة لـ البطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة بنين وبنات ، أن التنسيق يتم بشكل دائم مع الاتحاد العربي برئاسة اللبناني مازن قبيصي، حتى تخرج البطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة بنين وبنات بشكل مميز.

وأكدت الدكتورة إيمان محمد حسن نائب رئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة المدرسية ، ورئيس اللجنة العليا المنظمة لـ البطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة بنين وبنات ، أن اللجنة المنظمة للبطولة العربية المدرسية تلقى تعاوناً كبيراً من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، والاتحاد المصري للسباحة برئاسة ياسر إدريس.

وينظم الاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية بالتعاون مع الاتحاد المصري للرياضة المدرسية “الملتقى الثالث للمسئولين عن الرياضة المدرسية في الوطن العربي” وذلك على هامش البطولة المدرسية العربية (كرة قدم – سباحة) ، يومي الاثنين والثلاثاء الموافق ٢٠ – ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ ، بدار الدفاع الجوي بالتجمع الخامس – القاهرة

جدير بالذكر أنه ، كانت قد قامت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ونائب رئيس الاتحادين المصرى والعربى للرياضة المدرسية ، بتسليم الكؤوس والميداليات للفرق الفائزة في دورى كرة القدم الخماسية وتنس الطاولة لتلميذات المرحلة الإعدادية تحت شعار "كونى متميزة"، والمقام بالمدينة الشبابية بأبى قير بمحافظة الاسكندرية

وقد شارك وقتها فى تسليم الجوائز كل من الدكتور أحمد حسان مدير عام الإدارة العامة للنشاط الرياضى الطلابى بوزارة الشباب والرياضة وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية، وعادل فوزى مدير إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الاسكندرية ، والدكتورة زهرة سليم مدير إدارة التربية الرياضية بنات بالإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية ومسئول النشاط الرياضى بالاتحاد المصرى للرياضة المدرسية، والدكتور محمد أبو عوف مدير المدينة الشبابية بأبى قير.

و جاءت نتيجة تنس الطاولة كالاتي :

فاز بالمركز الاول محافظة الدقهلية

فاز بالمركز الثانى محافظة الاسكندرية

فاز بالمركز الثالث محافظة المنوفية

وجاءت نتيجة دورى كرة القدم الخماسية كالاتي

فاز بالمركز الأول محافظة الإسماعيلية

فاز بالمركز الثاني محافظة الغربية

فاز بالمركز الثالث محافظة الشرقية.

أجمل التهانى للفرق الفائزة، وكل الشكر والتقدير لكل لفرق المشاركة بالدورى.