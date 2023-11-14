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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخصائي تغذية: ميدروجيل يعطي نتائج فعالة في علاج آلام العظام

العظام
العظام

أكد دكتور إبراهيم السقا، اخصائي التغذية العلاجية، أن خشونة المفاصل، تسبب العديد من الآلام التي يتم الشعور بها في منطقة العظام، إضافة إلى برودة الجو في فصل الشتاء تؤدي لنفس الألم.

 

وقال إبراهيم السقا، خلال لقاء له لبرنامج “طبيب البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “شاهيناز النجار”، إن الهيالورونيك أسيد، هي المادة الزلالية التي تكون متواجدة بين المفاصل والعظام، وتؤدي لقلة الاحتكاك بين العظام.

 

 وزارة الصحة

وتابع اخصائي التغذية العلاجية، أن “ميدروجيل” آمن ويعطي نتائج فعالة في علاج آلام العظام والخشونة، مؤكدا أنه مصرح من وزارة الصحة.

التغذية العلاجية المفاصل فصل الشتاء العظام برنامج “طبيب البلد

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