بعد انتشارها في الساحل.. معلومات صادمة عن فيلر الشفايف

انتشرت موضة فيلر الشفايف في صيف 2023 بين فتيات الساحل الشمالي وهو الأمر الذي أثارا جدلا كبيرا على مواقع التواصل الأجتماعي .

يعتبر فيلر الشفايف حقن تضيف حجمًا إلى شفتيك، إنها نوع من حشو الجلد، تتكون حشوات الشفاه من حمض الهيالورونيك الاصطناعي (HA) - HA مادة طبيعية في الجسم.

نصائح قبل تطبيق فيل الشفايف

يجب عليك:

كن بصحة بدنية جيدة

لديك توقعات واقعية

ليس لديك عدوى فموية نشطة ، بما في ذلك قرح الفم أو قرح البرد.

يرغب الكثير من الأشخاص الذين يحصلون على فيلر الشفايف في زيادة حجم شفاههم، قد ترغبين في تكبير حجم شفتيك لأسباب عديدة منها:

استعادة حجم الشفاه السابق، مع تقدمك في العمر ، قد تصبح شفتيك أصغر أو أرق ، وقد تصبح النثرة (الأخدود بين شفتك العليا والحاجز) أطول وأكثر تسطحًا وقد تزداد المسافة بين زوايا فمك (المسافة بين المفصل).

تصحيح شكل شفتيك، من الشائع أن تكون شفتيك بأحجام وأشكال مختلفة غير متناظرة.

تنعيم التجاعيد، عندما تبتسم أو تضحك ، تظهر التجاعيد أحيانًا على جانبي فمك.

تعزيز الثقة، يمكن أن تساعد حشوات الشفاه في تحسين احترامك لذاتك وصورة جسمك.



لماذا تستخدم حشوات الشفاه؟

يعمل فيلر الشفايف على استعادة شفتيك أو إضافتهما إلى الحجم، إنهم لا يوقفون عملية الشيخوخة ، لكنهم قد يساعدون في تأخير الحاجة إلى زيادة جراحية لتكبير الشفاه ، مثل زراعة الشفاه أو شد الشفاه، يمكنهم أيضًا مساعدتك في تحقيق المظهر المطلوب ، مما يعزز ثقتك بنفسك.

بمرور الوقت ، قد تفقد حجم شفتيك ، والذي قد يكون نتيجة لما يلي:

علم الوراثة.

التدخين.

اضرار اشعه الشمس.



ما هي المدة التي تدوم فيها فيلر الشفايف؟

عادة ما تستمر حشوات الشفاه من 12 إلى 18 شهرًا. ومع ذلك ، فإن ذلك يعتمد على عمرك ومدى سرعة جسمك في تحطيم السعرات الحرارية إلى طاقة (التمثيل الغذائي)، يميل الأشخاص الأصغر سنًا إلى حرق السعرات الحرارية بشكل أسرع ، لذلك لا تدوم حشوات الشفاه لفترة طويلة.



لم توافق إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على استخدام حشوات الشفاه لأي شخص يقل عمره عن 21 عامًا. ونتيجة لذلك ، يجب أن يكون عمرك 21 عامًا على الأقل للحصول على حشوات الشفاه المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء.

المصدر: clevelandclinic